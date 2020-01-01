1. API. Передача лидов из Битрикса в Скорозвон

Кейс

У вас есть лиды в Битриксе, которые вы хотите передавать в Скорозвон и прозванивать по проектам. Результаты обработки (записи разговоров, комментарии, анкеты) должны попадать обратно в Битрикс и привязываться к этим же лидам.

Решение

Лиды из Битрикса можно загружать в Скорозвон через API с использованием атрибутов bitrix_lead_id (string) для связи сущностей и call_project_id (bigint) для загрузки в проект. Подробная информация есть в документации, с которой легко разберется ваш программист.

2. Фиксирование данных, введенных в IVR

В отчете “Входящие вызовы” появился столбец “Нажатия в IVR”. Он доступен при выгрузке в Excel детализации. В столбце фиксируется информация о нажатии клавиш в IVR-меню вашими клиентами.

Это позволит вам:



- разобраться какой из отделов постоянно загружен и пропускает звонки

Актуально, если на одном номере у вас принимают входящие разные отделы, например, продажи (клавиша 1) и поддержка (клавиша 2)

- разобраться какая ветка IVR самая нагруженная, а какая вообще не используется, и оптимизировать нагрузку

- вынести часть информации на самообслуживание и оценить результат





