август 2021
Удаляйте теги самостоятельно
Вам больше не нужно обращаться в техническую поддержку, чтобы удалить теги с аккаунта. Сделайте это самостоятельно в разделе «Контакты».
Для вашего удобства, мы разбили удаление тегов на три варианта:
- удалить только у себя: тег удаляется со всех ваших контактов, но остается на аккаунте;
- удалить со всего аккаунта: тег удаляется у всех пользователей отовсюду. Действие доступно только для администратора;
- удалить с выбранных контактов: тег не удаляется, происходит снятие тега с выбранных контактов.
Подробнее читайте в инструкции.
Новый способ подтверждения номера
Вы сможете самостоятельно подтверждать городские и виртуальные номера без обращения в техническую поддержку.
Примите звонок от нашего робота на городском телефоне или в личном кабинете вашего провайдера, и введите код подтверждения в Скорозвоне.
Если нет возможности принять вызов, то обратитесь в службу поддержки.
Настраиваемые поля. Тип поля «Дата и время»
Настраиваемые, или пользовательские поля позволяют создать карточку клиента с тем набором полей, который подходит именно для вашего бизнеса.
Мы расширяем возможности полей в соответствии с запросами наших пользователей. Новый тип поля «Дата и время» полезен, если вы планируете автоматизировать процесс взаимодействия с клиентом через свою CRM.
Новый тип поля поможет вам:
- запланировать отправку сообщения или звонок за некоторое время до события;
- отправить сообщение с указанием даты и времени события.
Подробно о настраиваемых, или пользовательских полях мы рассказываем в инструкции.
И другое, но не менее важное:
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Скрыли кнопку «Завершить проект».
Наши пользователи зачастую случайно нажимали на кнопку завершения проекта. Чтобы процесс работы не останавливается из-за случайных нажатий, мы перенесли завершение проекта в настройки. Для завершения проекта зайдите в его настройки → выберите статус «Завершен» → нажмите «Завершить проект».
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Сократили время на проверку гарнитуры.
Теперь проверка гарнитуры занимает 15 секунд, вместо 30. Это позволит менеджерам быстрее приступить к работе.
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Добавили показатель в отчет «Результаты всех вызовов».
Новый показатель «Длит-ть по тарифу (сек.)» полезен тем, кто использует собственную телефонию. Он поможет проводить сверки с операторами связи без привлечения поддержки.
Достаточно зайти в отчет → поставить галку напротив «Длит-ть по тарифу (сек.)» → сохранить настройки отчета → выгрузить.
В результате вы получите фактическую тарифицируемую длительность разговоров в секундах, которую можно сверить с данными операторов связи.
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Срок хранения аудиозаписей и статистики изменен
Около месяца назад мы сообщали, что аудиозаписи и статистика разговоров старше шести месяцев не используются, занимают место в архиве и влияют на скорость работы в сервисе. Напоминаем, что срок хранения этих данных теперь 6 месяцев. Для сохранения данных за более длительный период, периодически заходите в отчет «Результаты всех вызовов» и делайте выгрузку за нужный период.