декабрь 2021
Проекты. Разделение блока «Настройки» и выбор собственной АТС
- Мы разбили прежний блок «Настройки» на два : «Телефония» и «Настройки».
Планируем в дальнейшем расширять возможности настройки проектов. Подготовили место для вынесения дополнительных настроек.
- Выбор собственной АТС
Список подключенных телефоний отображается в настройках проекта. Выбирайте нужную и самостоятельно назначайте на проект без обращения в техподдержку.
Быстрый запуск автоинформатора
Познакомьтесь с возможностями нашего автоинформатора без долгих настроек.
Мы подготовили 3 шаблона, которые продемонстрируют вам какие задачи вы можете закрыть с помощью нашего робота:
- Деморобот «Только ролик»
После запуска, робот позвонит на указанный вами номер и проиграет аудиоролик;
- Деморобот «Скажи «Да!»
После запуска, робот позвонит, проиграет ролик и попросит вас сказать «Да» для демонстрации распознавания речи выполнения действия по распознанной фразе;
- Деморобот «Жми на кнопку»
После запуска, робот позвонит, проиграет ролик и попросит вас нажать на кнопку «1» для демонстрации выполнения действия по нажатию на соответствующую кнопку.
Что дает деморобот?
- Узнайте как работает автоинформатор без долгих настроек. Просто запустите уже созданные проекты.
- Копируйте шаблоны для теста на своей базе, для этого:
Скопируйте наш шаблон → измените настройки → укажите номер для обзвона → добавьте базу → запускайте!
И другое, но не менее важное:
- Доработали API.
Для клиентов, работающих по API, появилась возможность создания контакта в карточке организации
- В отчете «Выгрузка контактов» увеличили количество номеров для выгрузки.