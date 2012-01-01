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8 800 333 97 02 Звонок бесплатный

декабрь 2021

Проекты. Разделение блока «Настройки» и выбор собственной АТС

  • Мы разбили прежний блок «Настройки» на два : «Телефония» и «Настройки».
    Планируем в дальнейшем расширять возможности настройки проектов. Подготовили место для вынесения дополнительных настроек.

  • Выбор собственной АТС
    Список подключенных телефоний отображается в настройках проекта. Выбирайте нужную и самостоятельно назначайте на проект без обращения в техподдержку.

Быстрый запуск автоинформатора

Познакомьтесь с возможностями нашего автоинформатора без долгих настроек.
Мы подготовили 3 шаблона, которые продемонстрируют вам какие задачи вы можете закрыть с помощью нашего робота:

  1. Деморобот «Только ролик»
    После запуска, робот позвонит на указанный вами номер и проиграет аудиоролик;
  2. Деморобот «Скажи «Да!»
    После запуска, робот позвонит, проиграет ролик и попросит вас сказать «Да» для демонстрации распознавания речи выполнения действия по распознанной фразе;
  3. Деморобот «Жми на кнопку»
    После запуска, робот позвонит, проиграет ролик и попросит вас нажать на кнопку «1» для демонстрации выполнения действия по нажатию на соответствующую кнопку.


Что дает деморобот?

  • Узнайте как работает автоинформатор без долгих настроек. Просто запустите уже созданные проекты.
  • Копируйте шаблоны для теста на своей базе, для этого:
    Скопируйте наш шаблон → измените настройки → укажите номер для обзвона → добавьте базу → запускайте!
Запуск робота

И другое, но не менее важное:

  • Доработали API.
    Для клиентов, работающих по API, появилась возможность создания контакта в карточке организации
  • В отчете «Выгрузка контактов» увеличили количество номеров для выгрузки.