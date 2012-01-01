февраль 2022
Проекты. Порядок обзвона
Настраивайте порядок обзвона в зависимости от задач бизнеса. Самостоятельно выбирайте какие контакты проект будет прозванивать в первую очередь.
Варианты настройки порядка обзвона:
-
По дате добавления в проект
Если важно быстро прозванивать свежие контакты, которые только-только попали в проект или, наоборот, вчерашние контакты, которые не успели прозвонить за день.
-
По количеству попыток
Если важно сначала прозвонить контакты, которым еще не звонили. И только потом тех, кому звонили 1-2-3 раза. Либо обратная ситуация, если важно сначала прозвонить контакты, у которых осталась одна попытка дозвона. И только потом тех, кому звонили меньше или не звонили ни разу.
-
По часовому поясу
Если важно успеть прозвонить контакты из дальних часовых поясов с большой разницей во времени.
Особенности:
- порядок обзвона применяется для новых контактов, загруженных после сохранения настроек, или для всех контактов после остановки и повторного запуска проекта;
- порядок обработки не применяется к отложенным на перезвон контактам.
У вас уже был настроен порядок обзвона?
Настройки сохранились до первого изменения проекта. Не переживайте 😊
Если нужно изменить настройки проект (например, добавить менеджера или изменить номер для обзвона), то измените настройки и выберите нужный порядок обзвона. Новые настройки применятся после сохранения.
Для подключения сложного порядка обзвона (по нескольким условиям), напишите в поддержку.
Отчет «Занятость сотрудников». Переработали визуальную часть отчета
В визуальную часть отчета и в таблицу добавили отображение статусов: доступен, не беспокоить и перерыв.
Сейчас администратор сможет быстро понять сколько времени каждый сотрудник проводит в указанных статусах. Информация доступна на графиках без дополнительных выгрузок.