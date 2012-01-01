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февраль 2022

Проекты. Порядок обзвона

Настраивайте порядок обзвона в зависимости от задач бизнеса. Самостоятельно выбирайте какие контакты проект будет прозванивать в первую очередь.

Варианты настройки порядка обзвона:

  1. По дате добавления в проект

    Если важно быстро прозванивать свежие контакты, которые только-только попали в проект или, наоборот, вчерашние контакты, которые не успели прозвонить за день.

  2. По количеству попыток

    Если важно сначала прозвонить контакты, которым еще не звонили. И только потом тех, кому звонили 1-2-3 раза. Либо обратная ситуация, если важно сначала прозвонить контакты, у которых осталась одна попытка дозвона. И только потом тех, кому звонили меньше или не звонили ни разу.

  3. По часовому поясу

    Если важно успеть прозвонить контакты из дальних часовых поясов с большой разницей во времени.

Настройки: «Порядок обзвона»

Особенности:

  • порядок обзвона применяется для новых контактов, загруженных после сохранения настроек, или для всех контактов после остановки и повторного запуска проекта;
  • порядок обработки не применяется к отложенным на перезвон контактам.


У вас уже был настроен порядок обзвона?

Настройки сохранились до первого изменения проекта. Не переживайте 😊

Если нужно изменить настройки проект (например, добавить менеджера или изменить номер для обзвона), то измените настройки и выберите нужный порядок обзвона. Новые настройки применятся после сохранения.

Для подключения сложного порядка обзвона (по нескольким условиям), напишите в поддержку.

Отчет «Занятость сотрудников». Переработали визуальную часть отчета

В визуальную часть отчета и в таблицу добавили отображение статусов: доступен, не беспокоить и перерыв.

Сейчас администратор сможет быстро понять сколько времени каждый сотрудник проводит в указанных статусах. Информация доступна на графиках без дополнительных выгрузок.

Переработка визуальной части отчета