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сентябрь 2022

Дата создания лида в карточке

Теперь дата создания лида всегда перед глазами. Даже при длительной истории взаимодействия с контактом, дата создания доступна без пролистывания. Также вы можете отследить источник создания новых контактов:

  • если контакт создан пользователем вручную, из звонка или из файла — создан в сервисе.
  • если контакт загружен по интеграции с crm, api, e-mail — создан по интеграции.
Дата создания

Проекты и обзвон роботом. Визуальный отчет

Новый отчет поможет быстро оценить конверсию и результаты обзвона по проекту. Данные доступны без выгрузки и ручного формирования графиков. График поможет оперативно оценить результаты работы по проекту, а для детального анализа можно использовать выгрузку в форматах xlsx или csv.

Проекты и обзвон роботом

Уведомления о пропущенных звонках на e-mail

При включенной опции "Получать уведомления о пропущенных на e-mail" вам будут приходить на почту, указанную при регистрации, информационные письма о пропущенных звонках на входящий номер.
Один пропущенный = одно письмо на почту.

Включить можно  Настройки → Входящие → чек-бокс «Получать уведомления о пропущенных на email»

Чтобы поменять почту для получения информационных писем о пропущенных, напишите нам.

Пропущенные

Удаление контактов из активных проектов

Раньше нужно было останавливать проект, чтобы удалить контакт из обзвона.

Сейчас можно удалять контакт из проекта без остановки обзвона и работа менеджеров продолжается.
Полезно, если с клиентом связались по другому каналу и звонить ему больше не требуется.