сентябрь 2022
Дата создания лида в карточке
Теперь дата создания лида всегда перед глазами. Даже при длительной истории взаимодействия с контактом, дата создания доступна без пролистывания. Также вы можете отследить источник создания новых контактов:
- если контакт создан пользователем вручную, из звонка или из файла — создан в сервисе.
- если контакт загружен по интеграции с crm, api, e-mail — создан по интеграции.
Проекты и обзвон роботом. Визуальный отчет
Новый отчет поможет быстро оценить конверсию и результаты обзвона по проекту. Данные доступны без выгрузки и ручного формирования графиков. График поможет оперативно оценить результаты работы по проекту, а для детального анализа можно использовать выгрузку в форматах xlsx или csv.
Уведомления о пропущенных звонках на e-mail
При включенной опции "Получать уведомления о пропущенных на e-mail" вам будут приходить на почту, указанную при регистрации, информационные письма о пропущенных звонках на входящий номер.
Один пропущенный = одно письмо на почту.
Включить можно Настройки → Входящие → чек-бокс «Получать уведомления о пропущенных на email»
Чтобы поменять почту для получения информационных писем о пропущенных, напишите нам.
Удаление контактов из активных проектов
Раньше нужно было останавливать проект, чтобы удалить контакт из обзвона.
Сейчас можно удалять контакт из проекта без остановки обзвона и работа менеджеров продолжается.
Полезно, если с клиентом связались по другому каналу и звонить ему больше не требуется.