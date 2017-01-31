Удаленщики — это выгодно. Они дешевле по затратам, а работают так же как и офисные сотрудники. Давайте представим, что вы хотите открыть отдел холодных продаж из пяти менеджеров и посчитаем, на чем можно сэкономить, если нанять удаленного работника.

Зарплата

Первое, на чем можно сэкономить — это зарплата. В больших городах менеджеры по продажам получают около 30 000 ₽. Если вам нужны более опытные специалисты, то эта цифра будет расти. За год вы потратите на зарплату сотрудникам в офисе:

(5 человек * 30 000 рублей) * 12 месяцев = 1 800 000 ₽.

Если вы нанимаете удаленного сотрудника, то вам неважно, где он живет, и вы можете нанять менеджеров из регионов с более низкой оплатой труда. Например, по исследованиям рынка колл-центров, в Астрахани, Набережных Челнах, Чебоксарах средняя зарплата оператора холодных звонков составляет 12 000 ₽, а в Саранске и Костроме и вовсе 10 000 ₽. Это значит, вакансия менеджера по холодным звонкам с зарплатой в 15 000 ₽ будет востребована, а вы сможете выбрать мотивированных и опытных работников и не переплачивать На зарплату пяти менеджеров вы потратите: (5 человек * 15 000 ₽) * 12 месяцев = 900 000 ₽.

Экономия на зарплате: 900 000 ₽ в год.

Налоги

Сотрудников в офисе оформляют по трудовому кодексу с выплатами соответствующих налогов. В случае с удаленными работниками у работодателя есть выбор - заключить трудовой договор или гражданско-правовой (договор подряда, оказания услуг, выполнения работ). Если заключить гражданский договор можно сэкономить на взносах в ФСС на нетрудоспособность и травматизм.

Пять менеджеров в офисе получают 150 000 ₽ ежемесячно. С налогами это около 250 000 ₽ ежемесячно. Такой же отдел на удаленке получает 90 000 ₽ в месяц плюс налоги — 150 000 ₽.

Налоги за офисных сотрудников: 100 000 ₽ *12 месяцев = 1 200 000 ₽ в год.

Налоги за удалёнщиков: 60 000 ₽ * 12 = 720 000 ₽ в год.

Экономия на налогах: 480 000 ₽ в год.

Офис

Уютный офис с печеньками, который встречается в каждой второй вакансии, требует от владельцев серьезных затрат. Расходы на содержание офиса складываются из арендной платы, зарплаты уборщице, стоимости мебели и оборудования. Некоторые компании дополнительно оплачивают чай, кофе, воду, печенье для сотрудников.

Посчитаем, сколько стоит содержание офиса в 40 кв.м. В нашем примере аренда стоит 700 р/кв.м. В реальности стоимость аренды сильно зависит от расположения. Можно найти офис подешевле, но тогда придется решать вопрос с компенсацией транспортных расходов и терпеть опоздания.

Аренда: 40 метров * 700 ₽ = 28 000 ₽ ежемесячно.

Интернет, кофе и чай: 15 000 ₽ ежемесячно.

Зарплата уборщице: 10 000 ₽.

Столы и стулья для пяти менеджеров: 5 человек * 10 000 ₽ = 50 000 ₽ единовременно.

Итого, содержание офиса обойдется в 686 000 ₽ в год.

Удаленным сотрудникам ничего из этого не нужно.

Экономия на офисе: 626 000 ₽ в год.

Техника и программы

Для работы менеджеру по продажам понадобится компьютер, телефон или гарнитура, и сервис для организации продаж — Скорозвон. Всю технику и ПО работодатель обязан купить сам.

Компьютеры: 5 человек * 40 000 ₽ = 200 000 ₽ единовременно.

Скорозвон: 15 000 ₽ в месяц, 180 000 ₽ в год.

Затраты на штатных сотрудников в год 380 000 ₽.

Удаленщики используют для работы свое оборудование, поэтому все, что вам остается - оплатить им Скорозвон: 15 000 ₽ в месяц, 180 000 ₽ в год.

Затраты на удаленных работников 180 000 ₽ в год.

Экономия на технике: 200 000 ₽.

Общая экономия за год — 2 026 000 ₽.

Настолько дешевле обойдутся пять удаленных менеджеров по сравнению с тем же отделом в офисе. На эти деньги можно купить новенькую BMW третьей серии. Или потратить их на что-то другое, по вашему вкусу.