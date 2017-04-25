Каждый день у нас в сервисе регистрируются десятки компаний. Значительная часть из них только начинают холодные звонки, и они проходят похожие пути. Мы решили, что будет интересно их описать. :)

Итак, начнем с первой истории от имени руководителя. Небольшая b2b-компания, уже успешная и устоявшаяся, решает стартовать холодные продажи. Сотрудники свободные есть, менеджеров по продажам хватает.

1. Так, что-то контекст дорогой. Надо начать холодные звонки!

Маша, с понедельника начинаешь. Как кому, клиентам потенциальным, вон, в интернете дофига. Ищи сама, не маленькая.. И будешь мне каждый день вот в этом файле писать, сколько продала.

2. Что-то у Маши не очень получается. Глаша! Ты потолковей будешь, садись и звони.

3. Какая еще база? Долго контакты искать? Секретарей пройти не можешь? Ну ладно, сейчас почитаю что-нибудь.

4. В общем, я тут какую-то базу купил. И вот вам статейка про возражения. Чтоб выучили! И план вот вам на месяц.

5. Не, плохая это идея. Не работают у нас холодные продажи. Вообще. Надо рекламы побольше и подороже купить.

4. Через месяц. Я все знаю, все прочитал и на тренинг сходил, сейчас базу куплю, скрипт тоже куплю. А вы снова начинайте звонить, наши бюджеты такую рекламу не осилят.

5. База-то плохая, дозвониться не получается ни до кого. Да и скрипт купленный ни о чем, менеджеры как роботы разговаривают. Черт, придется самому голову включать.

6. О. А вот теперь заработало! Базу проверяем перед покупкой, звоним через Скорозвон, мотивация построена, скрипт разговора сами написали. Выделили отдельных менеджеров чисто на звонки. Поработали, зато сейчас все как часы, и лид стоит в 5 раз дешевле, чем с рекламы.

7. Привет, Семен Семеныч, рад видеть старого конкурента! Ну да, растем, все хорошо. Штат расширяем, вот машину новую купил. Как-как, работаем просто.

Нет, вы что, какие холодные звонки, они же не работают!

А на какой стадии вы? :)