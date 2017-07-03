Разберемся, как купить хорошую базу, а не кучу неактуальных телефонов устаревших фирм.

Предложений о продаже данных много, и они обычно недорогие. Но главный минус купленных баз — низкое качество. Иногда так продаются совсем старые файлы, мы встречали информацию, устаревшую 5-6 лет назад.

Проверенных поставщиков в этой сфере нет, товар устаревает за 3-4 месяца. Две трети предложений низкого качества. Мы знаем лайфхак, как выбрать работающую базу контактов.

Когда вам предложат купить информацию, попросите продавца быстро (в пределах 1-2 минут) сделать скриншот файла из 20 строк на какую-нибудь букву. Так он не сможет подготовиться и подделать этот скриншот, закинув туда актуальные контакты.

Потом пусть менеджер прозвонит телефоны со скриншота. Его цель не продать что-то, а просто узнать, находится ли эта фирма по этому номеру, и совпадает ли сфера деятельности. Если из 20 будет 12-15 актуальных — можно покупать смело. Если 8-10, то тоже можно купить, но потребуйте скидку. По данным со средней дозваниваемостью тоже можно работать, если других контактов вы не нашли. Если же вы дозвонились менее, чем до 8 телефонов (или же остальные оказались неактуальными) — не покупайте базу, клиентов вы тут не найдете.

Если продавец предлагает свою выборку на тест — не соглашайтесь, требуйте данный тест на ваших условиях. Выборка продавца обычно сделана специально из актуальных компаний.

Это наш самый любимый способ, как подобрать базу контактов. Работает всегда, занимает немного времени, а в результате вы не тратите деньги впустую.