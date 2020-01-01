8 800 333 97 02 Войти

апрель 2020

Группы сотрудников в проектах

Выбирайте группу сотрудников для работы по проекту в один клик.  Создание и редактирование проекта стало еще быстрее.

Постепенно группы станут доступны во всех разделах сервиса. Например, в предыдущем обновлении появилась возможность перевода вызова на группу

Группы проекты

Гибкие настройки безопасности

Мы расширяем настройки безопасности в Скорозвоне. В условиях удаленной работы возникает необходимость ограничить доступ сотрудников к данным сервиса. 

Доступны следующие настройки:

  • запрет на отображение информации в карточке
  • запрет на отображение истории
  • запрет на прослушивание и скачивание записей
  • скрытие возможности скачивания записей
  • запрет на добавление и удаление контактов
  • запрет на изменение контактов
  • белый список IP-адресов

Для подключения обратитесь к вашему менеджеру или в поддержку.

Обработка заявок c сайта 

Важно максимально быстро обрабатывать заявки, поступающие на сайт. Скорозвон поможет в решении этой задачи без привлечения технического специалиста и интеграции по API. Для этого достаточно того, чтобы заявки поступали на e-mail.

Настройте обработку заявок и отправляйте их сразу в проект.

заявки с Email в проект

Обработка сделок из Битрикс24 в Скорозвоне

Теперь передачу сделок из Битрикс24 в Скорозвон легко настроить в сервисе с помощью готовой интеграции. Привлечение дополнительных специалистов или изучение документации API не потребуется.

Что нужно сделать:
  •  подключаете свой аккаунт к Скорозвону
  •  выбираете из какой стадии воронки забирать сделки
  •  указываете проект, через который будете прозванивать
  •  настраиваете обратную интеграцию, чтобы по результатам обзвона передавать информацию обратно в сделку и перемещать её на другую стадию воронки

Из Битрикс24 в Скорозвон

Подробнее читайте в разделе "Возможности - Интеграция с Битрикс24". 