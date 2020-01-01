Выбирайте группу сотрудников для работы по проекту в один клик. Создание и редактирование проекта стало еще быстрее.
Постепенно группы станут доступны во всех разделах сервиса. Например, в предыдущем обновлении появилась возможность перевода вызова на группу.
Мы расширяем настройки безопасности в Скорозвоне. В условиях удаленной работы возникает необходимость ограничить доступ сотрудников к данным сервиса.
Доступны следующие настройки:
Для подключения обратитесь к вашему менеджеру или в поддержку.
Важно максимально быстро обрабатывать заявки, поступающие на сайт. Скорозвон поможет в решении этой задачи без привлечения технического специалиста и интеграции по API. Для этого достаточно того, чтобы заявки поступали на e-mail.
Настройте обработку заявок и отправляйте их сразу в проект.
Теперь передачу сделок из Битрикс24 в Скорозвон легко настроить в сервисе с помощью готовой интеграции. Привлечение дополнительных специалистов или изучение документации API не потребуется.Что нужно сделать:
Подробнее читайте в разделе "Возможности - Интеграция с Битрикс24".