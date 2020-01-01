Группы сотрудников в проектах

Выбирайте группу сотрудников для работы по проекту в один клик. Создание и редактирование проекта стало еще быстрее. Постепенно группы станут доступны во всех разделах сервиса. Например, в предыдущем обновлении появилась возможность перевода вызова на группу.

Гибкие настройки безопасности

Мы расширяем настройки безопасности в Скорозвоне. В условиях удаленной работы возникает необходимость ограничить доступ сотрудников к данным сервиса.

Доступны следующие настройки:

запрет на отображение информации в карточке



запрет на отображение истории



запрет на прослушивание и скачивание записей



скрытие возможности скачивания записей



запрет на добавление и удаление контактов



запрет на изменение контактов



белый список IP-адресов

Для подключения обратитесь к вашему менеджеру или в поддержку.

Обработка заявок c сайта

Важно максимально быстро обрабатывать заявки, поступающие на сайт. Скорозвон поможет в решении этой задачи без привлечения технического специалиста и интеграции по API. Для этого достаточно того, чтобы заявки поступали на e-mail.

Настройте обработку заявок и отправляйте их сразу в проект.

Обработка сделок из Битрикс24 в Скорозвоне

Теперь передачу сделок из Битрикс24 в Скорозвон легко настроить в сервисе с помощью готовой интеграции. Привлечение дополнительных специалистов или изучение документации API не потребуется.

подключаете свой аккаунт к Скорозвону

выбираете из какой стадии воронки забирать сделки

указываете проект, через который будете прозванивать

настраиваете обратную интеграцию, чтобы по результатам обзвона передавать информацию обратно в сделку и перемещать её на другую стадию воронки

Что нужно сделать:





Подробнее читайте в разделе "Возможности - Интеграция с Битрикс24".

