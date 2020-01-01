1. Новые возможности интеграции с amoCRM

Мы доработали интеграцию, чтобы покрыть еще больше ваших задач и бизнес-процессов. Смотрите, как можно

1. настроить автоматическую отправку контактов из amoCRM* в проект в Скорозвоне

2. отображать при звонке карточку amoCRM, чтобы учесть детали сделки и дополнительную информацию

3. автоматически изменять статус сделки после звонка и добавлять результаты обработки в amoCRM