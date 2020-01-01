Мы доработали интеграцию, чтобы покрыть еще больше ваших задач и бизнес-процессов. Смотрите, как можно
1. настроить автоматическую отправку контактов из amoCRM* в проект в Скорозвоне
2. отображать при звонке карточку amoCRM, чтобы учесть детали сделки и дополнительную информацию
3. автоматически изменять статус сделки после звонка и добавлять результаты обработки в amoCRM
* Функция "Настроить воронку" доступна в amoCRM, начиная с тарифа "Расширенный".
Подробнее читайте в разделе "Возможности - Интеграция с amoCRM" и пишите нам на welcome@skorozvon.ru, мы поможем настроить ваш процесс.
Мы уже рассказывали о том, что в карточке можно отображать вашу систему, amoCRM или систему заказчика. Оператору не нужно переключаться по вкладкам браузера и можно заполнять данные в другой системе прямо во время разговора. Это решает вопрос, когда нужно заполнять поля, которых нет в Скорозвоне.
Теперь можно подключать несколько систем. Например, у нас настроена собственная "админка" и amoCRM:)
В прошлом обновлении, оно в самом низу страницы, мы рассказывали как работает автоматический перезвон по напоминаниям в проекте и в каких случаях он вам подходит.
Благодаря вашей обратной связи, мы сделали функциональность удобнее:
1. задачи отображаются на вкладке История
Вы можете быть уверенными, что задача создалась и посмотреть комментарий к ней
2. настройка "Автоматически перезвонить по проекту" запоминает ваш последний выбор при повторном создании задачи
Друзья, выбирать результат разговора в новой карточке теперь можно проще и быстрее!
Результаты в карточке выделяются цветом группы, к которой принадлежат. А фильтр по группам экономит время на поиск нужного результата.
Так вашим менеджерам или операторам будет легче ориентироваться и выбирать правильный результат. Проверьте, что у вас настроена группировка в сценариях.