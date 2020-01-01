1. Обзвон роботом для Битрикс24

Робот автоматически звонит клиентам и создает лидов или сделки в вашем Битрикс24. На разные ответы клиента можно настроить разные действия: заинтересованных в одну воронку, отказавшихся - в другую.



Если база контактов уже находится в Битрикс24, то вы можете передать её в Скорозвон через API, чтобы не создавались дубли. Скоро мы упростим этот механизм, и участие разработчика не потребуется;)

Кейсы

1. Информирование об акциях, скидках или изменении в работе компании

2. Приглашение на мероприятие и подтверждение участия

3. Поиск заинтересованных клиентов

Настройка









2. Проекты. Список телефонов для перевода на внешний номер

Если вы занимаетесь лидогенерацией для нескольких заказчиков, то укажите название и номер телефона заказчика в настройках проекта. Тогда ваши операторы смогут быстро и без ошибок переводить заинтересованных клиентов.

А еще перед переводом звонка можно сообщить заказчику важную информацию о клиенте или убедиться, что заказчик готов принять звонок. В этом поможет бесплатная функция перевода с консультацией.









3. Проекты. Почему проект не звонит

Теперь вы и ваши операторы всегда будут в курсе причин почему проект стал медленнее распределять контакты или перестал звонить. Скорозвон автоматически сообщит вам об этом.









4. Загрузка контактов

Небольшая доработка, которая подскажет вам, что загрузится в сервис: контакты, организации или организация с вложенным контактом.



