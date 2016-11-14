Мы собрали советы, которые помогут вам написать текст «вкусной» вакансии для менеджера по продажам. Не каждый совет подходит вам, но рекомендуем со стороны взглянуть на текст, который вы разместили на сайте по поиску сотрудников.

В конце статьи мы показали пример вакансии, написанной по нашим советам.

Советы по составлению вакансии менеджера по продажам

Заголовок.

Напишите понятный заголовок вакансии. Посмотрите вакансии конкурентов, возможно, что на рынке принято называть сотрудников по-другому. Уточните специфику вакансии. Вакансии «менеджер по продажам b2b в IT-компанию» и «менеджер по продажам (холодные звонки, назначение встреч)» отличаются и привлекут разных кандидатов. Не используйте узкопрофессиональные термины, если вам подойдет кандидат без опыта работы.

Обязанности.

Уберите пустые слова и шаблонные выражения «поиск новых клиентов и расширение клиентской базы». Эти фразы не дают полезной информации для кандидата. Пишите прямо — будете делать холодные звонки по предоставленной базе, или — 3 часа в день искать контакты, потом 3 часа звонить, потом 3 часа общаться с текущими клиентами. Чем подробнее, тем лучше. Если вы не можете сформулировать обязанности, задумайтесь, понимаете ли вы, кого и зачем ищите? Если у вас нет понятного бизнес-процесса, искать менеджера пока рано. Сначала продумайте функционал и задачи нового сотрудника. Попросите существующих менеджеров описать свою деятельность. Вы узнаете новые функции или услышите, какими словами менеджеры описывают обязанности. Используйте их в вакансии.

Требования.

Сначала задумайтесь, кто вам действительно нужен. Хочется видеть человека с опытом и знающего 4 языка, а желательно окончившего МГИМО. Но нужно ли это для продаж? Составьте список, куда запишите требования, которые приходят вам в голову. Уточните у работающих менеджеров, что помогает им в работе. Вычеркните те, которые не сильно влияют на продажи: высшее образование, знание английского (если не предусмотрено общения с иноязычными клиентами), и так далее. Вычеркните универсальные требования, которые не дают информации и которые сложно подтвердить (ответственность, целеустремленность, амбициозность, обучаемость, нацеленность на результат). Если какие-то из них критичны, и важно сказать об этом, лучше написать что-то вроде «мы внедряем новый продукт каждые 2 месяца, поэтому вам будет нужно постоянно проходить обучение и сдавать тесты». Если вам необходим опыт — опишите, какой опыт вы ждете. В компании такого же профиля? С подобным продуктом? В должности со схожими обязанностями?

Условия работы.

Чистый процент (даже высокий) без оклада не привлекает квалифицированный персонал. Хороший кандидат понимает, что так работодатель перекладывает риски на менеджера. Обязательно укажите рамки заработной платы, это в разы увеличивает отклик (если предлагаемый вами доход не ниже рынка). Нижний порог — обязательно. Верхний порог — желательно. Будет ещё лучше, если вы укажете средний доход менеджера в вашей компании. Спросите у работающих менеджеров, что важно для них в условиях работы. Скорее всего, «работа в компании с многолетней историей» и «работа в команде профессионалов» окажутся менее важными, чем «бесплатные занятия по английскому языку» или «всегда своевременная зар.плата».

Важно.

Если у вас огромный поток кандидатов, и вы хотите набрать самых внимательных и мотивированных, напишите в конце вакансии, что хотели бы получить сопроводительное письмо. И рассматривайте только тех, кто пришлет его. Покажите готовый текст вакансии действующим менеджерам, и тем, кто теоретически мог бы претендовать на вакансию. Пусть они опишут своими словами, что они поняли из вакансии. Верно ли они это поняли? Спросите у фокус-группы, какие вопросы о вакансии они задали бы на собеседовании. Ответы на эти вопросы стоит добавить в текст. Перечитайте текст ещё раз. Проговорите его вслух, перепишите фразы, на которых запнулись.

Пример вакансии.

Менеджер по продажам услуг веб-студии.

Мы растем и ищем сотрудника в молодую и дружную команду. Мы делаем качественные и красивые сайты, настраиваем контекстную рекламу и рады, что наши клиенты довольны, и рекомендуют нас друзьям.

Обязанности.

Обзванивать в сервисе Скорозвон готовую базу компаний, чтобы узнать, актуальны ли наши услуги. Звонить по входящим заявкам с сайта. Рассчитывать стоимость услуг по готовому калькулятору, отправлять коммерческое предложение. Подбирать удачные примеры наших работ для клиентов. Встречаться с клиентами, вести переговоры, согласовывать и подписывать договора, закрывающие документы. После подписания договора передавать клиента в отдел по работе с клиентами. Вести отчетность в CRM, выполнять план по звонкам, встречам и продажам.

Требования.

Опыт холодных звонков. У вас не должно быть страха перед ними. Опыт работы с CRM. Общительность и любовь к клиентам. Будет отлично, если вы знаете принципы создания сайтов и настройки контекстной рекламы. Если нет - важно, чтобы вы быстро учились.

Условия работы.

Официальное трудоустройство с белой зарплатой. Оклад 15 000 руб. + процент с продаж. Средний доход менеджера в нашей компании - 45 000 руб. Самый успешный менеджер получает от 80 до 90 000 руб. в месяц. Всегда выдается вовремя, на карту. Рабочий график: пн-пт с 10:00 до 19:00. Мы готовы немного изменить график работы для вашего удобства. Комфортный офис в центре, новые компьютеры, кондиционеры, кофе и печенье. Корпоративный полис ДМС после 3 месяцев работы. Компенсация расходов на связь и дорогу. Молодой (средний возраст коллег - 26 лет) и дружный (раз в месяц мы ходим в кино или кафе) коллектив.

Пожалуйста, напишите сопроводительное письмо, в котором прокомментируйте любую нашу работу из портфолио на сайте. Спасибо!

Мы ждём вас. Пишите, звоните, или заходите к нам на чай.



Удачи вам в поисках сотрудника! Если у вас есть, что добавить к советам - пишите, ваш опыт поможет нашим читателям. :)