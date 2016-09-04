В холодных продажах на результат влияют 2 показателя: количество звонков и качество.

Как повысить качество звонка и поднять конверсию? Напишите скрипт, подберите менеджеров, вроде бы стандартный процесс.

Опытный РОП не согласится: на этом работа не заканчивается. Каждый день он прослушивает звонки менеджеров, поправляет скрипт и разбирает разговоры, удавшиеся и окончившиеся неудачно.

Такой разбор занимает весомую часть рабочего дня. Избежать его нельзя, а ускорить - можно.

Советы Скорозвона.

Определите цель прослушивания звонка. Разобрать возражения? Оценить работу менеджера? Найти идеальный звонок для примера? Не слушайте все звонки. Найдите те, которые помогут решить задачу.

Ситуация. Менеджер выполняет план по звонкам, дозванивается до ЛПР, но продаж нет. Вы хотите понять, что мешает менеджеру продавать.

Решение. Зайдите в отчет по звонкам. Отсортируйте звонки по менеджеру, результату, и выберете звонки от 2 минут, чтобы слушать только те звонки, которые дадут полезную информацию.

3. Не тратьте на 20-минутный разговор кучу времени. Недавно мы запустили ускоритель в плеере - слушайте запись на удвоенной скорости.

4. Дошли до интересного места? Замедлите запись до скорости 1,5. Это удобно.

Выделяйте на работу со звонками хотя бы полчаса каждый день. Результат не заставит себя ждать.

Успехов вам в бизнесе!

P.S. Мы, команда Скорозвона, ежедневно прослушиваем записи разговоров. Уже настолько привыкли к ускорителю, что теперь меньше скорости 1,3 вообще не опускаемся! А порой и на все 2 прогоняем в поисках нужной информации. :)

* доступен на ТП “Бизнес” и “Форсаж”