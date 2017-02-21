Если посмотреть вордстат (это сервис, который показывает, как часто ищут в яндексе те или иные слова/фразы), то мы увидим, что запросов «скрипт для звонков» намного больше, чем «база для звонков». Может быть это происходит, потому что все думают, что есть какая-то волшебная фраза, которая заставит всех покупать товар.

Волшебной фразы не существует. Если у вас был средненький сценарий разговора, и вы доточили его до идеального (и потратили на это год, убив нервы десятка менеджеров), то вы увеличите продажи… Ну процентов на 20. Если всё было очень печально, то даже на 30. Максимум.

В разы увеличить продажи можно либо за счет отладки процессов в отделе (продавать быстрее, меньше тратить времени на одну продажу), либо за счет качественной базы.

Что такое качественная база?

1. База обладает высокой «контактностью», то есть вы можете дозвониться до большого количества контактов.

2. База содержит максимум информации (от ФИО контакта до отрасли предприятия в b2b)

3. База соответствует вашему продукту. Если вы продаете интерактивные блокноты для официантов, то вам нужно звонить в рестораны. База столовых самообслуживания вам не нужна, а база металлопрокатных компаний — тем более.

Способы поиска базы.

1. Никакой. Менеджер сам ищет по одному контакты на сайтах или в Дубль-гис, сразу звонит, потом снова ищет.

Эффективность такого способа тоже никакая. Если у вас больше одного менеджера, то выделите сотрудника на поиск базы ( и тогда это будет второй способ, о нем ниже).

Совет. Если сотрудник у вас один, то пусть он выделит 1,5-2 часа вечером, в конце рабочего дня, и ищет базу на следующий день. Вечером — чтобы не тратить на поиск базы эффективное утро. Вечером конверсия звонков обычно ниже.

2. Ручной.

Отдельный менеджер с утра и до вечера ищет качественные контакты в Дубль-гисе, на досках объявлений или на сайтах.

Этот способ хорош тем, что контакты обычно довольно качественные, а вот времени и сил уходит много. Рекомендуем не держать такого специалиста в штате, а нанять удаленного фрилансера с оплатой за контакты.

Совет. Не имеет смысла так работать с Дубль-гисом и прочими справочниками. Их проще «спарсить» (об этом ниже).

Совет 2. Небольшой лайфхак. Если вы продаете первым лицам компаний, воспользуйтесь сервисом Контур.Фокус и ищите контакты директоров напрямую. Часто там даже сотовые есть — никаких секретарей.

3. Официальный.

Покупка базы у сайтов-справочниках (Дубль-гис, например).

Всем хорош этот способ, но очень дорог.

4. Парсинг базы.

Парсинг — это автоматический сбор контактов с сайтов/справочников.

Способ быстрый (за пару часов у вас будет база на несколько недель работы), качество хромает, контактность низкая. Работает, если у вас популярный и нужный всем продукт.

Совет. Парсеры (программы-сборщики) ищите у фрилансеров, там их можно купить (и запускать самостоятельно), либо купить уже спарсенную базу.

5. Покупка базы.

Самый популярный способ. Качество разное, цена тоже. Чем свежее и качественнее база, тем дороже её будут продавать.Продавцов много, ищите их на авито и в социальных сетях.

Совет. Прежде чем оплатить покупку, запросите у продавца скриншот 30 контактов на какую-нибудь букву. Например,Е. Пусть он предоставит скриншот сразу же, за 1-3 минуты. Отдайте контакты менеджеру на обзвон. Если 15-20 контактов настоящие и актуальные (менеджер дозвонился, и попал по адресу), то база хорошая. Если дозвониться получилось менее, чем до 7 контактов — база плохая, вы потеряете время на пустую работу.

6. Поиск самой подходящей вам базы.

Сложный, но удивительно эффективный способ. Придется включать мозг. Пошаговую инструкцию мы напишем в следующей статье.

Кстати, позже мы расскажем и про то, как успешно работать с не самой качественной базой. Есть способы и на таких базах делать хорошие продажи.

Хороших вам продаж!