Российская Федерация, редакция от 01.09.2018

ООО «Смартьюб», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и любое физическое лицо или юридическое лицо, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», имеют намерение заключить Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Договор между Сторонами заключается путем акцепта Заказчиком настоящей оферты, размещенной в свободном доступе в сети Интернет на сайте https://skorozvon.ru (далее – сайт Исполнителя).

В соответствии со статьей 438 ГК РФ, безусловным принятием (акцептом) условий оферты считается осуществление всех следующих конклюдентных действий:

- передача Исполнителю заявки на оказание услуг с помощью сайта Исполнителя и/или его поддоменах;

- получение от Исполнителя обратной связи (в виде телефонного звонка или сообщения на адрес электронной почты Заказчика, указанный в заявке), согласование условий оказания услуг, размера платежа, а также уникальной ссылки для оплаты выбранных услуг;

- оплата Заказчиком услуг в согласованном размере.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 Предметом Договора является возмездное предоставление Исполнителем информационно-консультационных услуг в виде групповых и индивидуальных разовых консультаций, лекций, тренингов, семинаров, предоставления доступа к электронным версиям информационных курсов, предоставления информационных материалов (далее – Услуги), которые Заказчик обязуется оплатить в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2 Исполнитель оказывает Услуги дистанционно, на одном из серверов, находящихся по адресу сайта Исполнителя. Услуги оказываются путем использования глобальной сети Интернет и иных средств электросвязи и телекоммуникаций, программного обеспечения и баз данных Исполнителя.

2.3 Услуги по Договору носят консультативный характер и никоим образом не являются образовательными или иными, требующими от Исполнителя наличия специального разрешения (лицензии).

2.4 Заказчик предупрежден о том, что оказание Услуг по настоящему Договору не сопровождается итоговой аттестацией.

2.5 Тематика, название, объем, стоимость, сроки, способы и формы оказания Услуг размещены на сайте Исполнителя и/или его поддоменах.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Исполнитель обязан:

- оказывать Услуги надлежащего качества, в сроки и в соответствии с условиями настоящего Договора;

- самостоятельно готовить наглядные и демонстрационные материалы, необходимые для оказания Услуг;

- передать Заказчику ключ доступа и/или ссылку на Услуги, а также необходимые инструкции информационные материалы;

- заранее предупредить Заказчика о независящих от Исполнителя обстоятельствах, которые создают невозможность оказания Услуг вообще или в установленный Договором срок.

3.2 Исполнитель вправе:

- в любой момент изменять даты оказания Услуг, время, их стоимость и условия настоящего Договора в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте Исполнителя, не менее чем за один день до вступления изменений в силу;

- определять самостоятельно методику и формат оказания Услуг;

- оказывать Услуги лично, либо с привлечением третьих лиц; в случае привлечения третьих лиц Исполнитель несет ответственность за их действия перед Заказчиком, как за свои собственные;

- отказать Заказчику в предоставлении Услуг и вернуть уплаченные Заказчиком денежные средства без объяснения причин;

- в обязанности Исполнителя не входит оказание Заказчику услуг по предоставлению доступа в сеть Интернет – доступ к сети Интернет Заказчик обеспечивает за свой счет самостоятельно; Исполнитель не выполняет услуги по настройке и/или диагностике компьютерного оборудования и программного обеспечения, а также обучение Заказчика и/или сотрудников Заказчика навыкам работы с программным и аппаратным обеспечением.

3.3 Заказчик обязан:

- предоставить Исполнителю достоверную контактную информацию, а именно, подать заявку на получение Услуг на сайте Исполнителя (в электронной форме), в которой указывается: ФИО, контактный телефон, e-mail;

- оплатить Услуги Исполнителя в полном объеме, на условиях и в порядке, установленном в настоящем Договоре;

- не передавать свое право доступа (ключ доступа и данные по авторизации) к информационным материалам третьим лицам, а также не опубликовывать в общем доступе глобальной сети Интернет персональные ссылки для пользования Услугами;

- не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора;

- не распространять (публиковать, размещать в сети Интернет, копировать, передавать и перепродавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих целях материалы, предоставляемые Исполнителем в рамках настоящего Договора, а также создавать на основе данных материалов информационные продукты и использовать указанные материалы иным образом, кроме личного использования.

3.4 Заказчик вправе:

- отказаться от услуг Исполнителя при условии предварительного уведомления Исполнителя не менее чем за три дня до предполагаемой даты оказания Услуг, при этом Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные последним расходы; в случае одностороннего отказа Заказчика от услуг Исполнителя менее чем за три дня произведенная оплата не возвращается.

- пользоваться дополнительными услугами Исполнителя за отдельную плату.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1 Стоимость и наименование Услуг публикуются на сайте Исполнителя и/или его поддоменах.

4.2 Исполнитель не является плательщиком НДС, так как применяет упрощенную систему налогообложения.

4.3 Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется на основе 100% предоплаты в порядке, устанавливаемом настоящим Договором.

4.4 Исполнитель не может менять стоимость оплаченных Услуг для конкретного Заказчика в случае, если тот уже принял условия Исполнителя и произвел оплату в установленном Договором порядке.

4.5 Моментом оплаты Услуг считается поступление средств на расчетный счет Исполнителя.

4.6 Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.

4.7 Оплата принимается от Заказчика на счет Исполнителя через электронные платежные системы, поддерживаемые сайтом Исполнителя.

4.8 В зависимости от способа платежа, выбранного Заказчиком, может применяться операционный сбор. Размер операционного сбора указывается в описании способа платежа до момента совершения платежа Заказчиком. Выбирая способ платежа, Заказчик соглашается с предусмотренным операционным сбором.

4.9 Исполнитель оставляет за собой право в отказе от предоставления Услуг в случае не поступления оплаты от Заказчика в обозначенные Договором сроки.

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1 В течение одного рабочего дня с момента получения заявки на оказание Услуг от Заказчика Исполнитель направляет на предоставленный Заказчиком e-mail письмо со ссылкой для оплаты Услуг. По факту поступления средств Исполнитель вносит данные по Заказчику в свою информационную базу и направляет Заказчику письмо-уведомление о положительном решении и необходимую информацию для оказания Услуг.

5.2 Способ и форма оказания Услуг зависит от конкретного состава Услуг, выбранных Заказчиком.

5.3 Услуги, которые не состоялись по вине Исполнителя, переносятся без их потери на другое, удобное для Заказчика время.

5.4 Исполнитель имеет право перенести оказание Услуги на другое время, если количество участников группы составит менее 5-и человек.

5.5 Настоящий договор имеет силу Акта оказанных услуг. Если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента фактического оказания Услуг Заказчик не предоставил мотивированные возражения по их качеству и содержанию, Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1 Договор вступает в силу с момента Акцепта оферты.

6.2 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

6.3 В случае не предоставления Услуг Исполнителем после даты начала оказания Услуг в течение свыше одного календарного месяца, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, а Исполнитель обязан вернуть уплаченные денежные средства Заказчиком по настоящему Договору. При этом Заказчик не может претендовать на сумму, превышающую уплаченные Заказчиком денежные средства.

6.4 Договор также может быть досрочно прекращен по соглашению Сторон.

6.5 В случае досрочного прекращения Договора Исполнитель в течение 30 (тридцати) календарных дней осуществляет возврат неиспользованных денежных средств Заказчику по заявлению последнего. Возврат денежных средств осуществляется только в безналичном порядке. Перечисление возвращаемых средств третьему лицу по просьбе Заказчика не производится.



7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2 Если споры между Исполнителем и Заказчиком не разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством в суде по месту нахождения Исполнителя.

7.3 Совокупный размер ответственности Исполнителя по Договору, включая размер штрафных санкций (пеней, неустоек) и/или возмещаемых убытков, по любому иску или претензии в отношении Договора или его исполнения, ограничивается 10% размера вознаграждения по Договору.

7.4 Стороны признают юридически значимой переписку по электронной почте: со стороны Исполнителя - с любых адресов в домене @skorozvon.ru, со стороны Заказчика - с адреса, указанного им при оформлении заявки.

7.5 Оферта вступает в силу с момента размещения на сайте Исполнителя и действует до момента ее отзыва Исполнителем.

7.6 Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия оферты и/или отозвать оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста оферты на сайте Исполнителя, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.

7.7 Отзыв оферты может быть осуществлен Исполнителем в любое время, но это не является основанием для отказа Сторон от исполнения принятых ранее обязательств по настоящему Договору.

7.8 Заказчик дает согласие на сбор, обработку, использование, хранение своих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности сайта Исполнителя, расположенной по адресу

https://skorozvon.ru/policy_confidence.pdf. В случае отзыва Заказчиком вышеуказанного согласия, Исполнитель удаляет их из своей базы данных.

7.9 Заказчик соглашается на получение посредством электронной почты, адрес которой он указал при отправке заявки в качестве контактного, информационных сообщений, касающихся продукции и услуг Исполнителя, а также системных сообщений и уведомлений, связанных с оказанием Услуг и состоянием взаиморасчетов Сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ООО «Смартьюб»

Адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Татищева, 49а, оф. 507

ИНН/КПП: 6658407780/665801001

Филиал Банка "Екатеринбургский" АО "АЛЬФА-БАНК"

р/с: 40702810238030007622

к/с: 30101810100000000964

БИК: 046577964

Тел.: 8 (800) 333–97–02

E-mail: welcome@skorozvon.ru

Адрес размещения в сети Интернет: https://skorozvon.ru/.

Дата последних изменений «01» сентября 2018 г.