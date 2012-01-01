Об авторе

За 13 лет в холодных продажах прошла путь от менеджера до коммерческого директора. В Скорозвоне с 2016 года. Ведет обучающие вебинары и знает ответы на все каверзные вопросы: от поиска менеджера за пару дней до разработки эффективных скриптов. Эксперт в области построения многоуровневых отделов продаж. Нанимает в команду только тех, кого не нужно заставлять работать. А контролировать процессы помогает аналитика ключевых показателей продаж. Считает, что именно такой подход вкупе со здоровым трудоголизмом в команде помог компании вырасти по ежемесячным приходам за последние пять лет почти в 9 раз.