Дилара Музафарова
Автор Дилара Музафарова
Дилара Музафарова
Коммерческий директор
Об авторе
За 13 лет в холодных продажах прошла путь от менеджера до коммерческого директора. В Скорозвоне с 2016 года. Ведет обучающие вебинары и знает ответы на все каверзные вопросы: от поиска менеджера за пару дней до разработки эффективных скриптов. Эксперт в области построения многоуровневых отделов продаж. Нанимает в команду только тех, кого не нужно заставлять работать. А контролировать процессы помогает аналитика ключевых показателей продаж. Считает, что именно такой подход вкупе со здоровым трудоголизмом в команде помог компании вырасти по ежемесячным приходам за последние пять лет почти в 9 раз.
Публикации автора
- 10 болей сейлза на удаленке
- Преимущества и недостатки аутсорсингового колл-центра
- Как преодолеть страх холодных звонков
- Организация и управление удаленным отделом продаж
- Какими качествами должен обладать руководитель отдела продаж
- Как сделать живой скрипт и убить робота в менеджере
- Нанять удаленщиков и купить BMW 3 серии за год
- Зачем разделять менеджеров на звонящих и продающих
- Как тратить в 2 раза меньше времени на контроль качества звонков
- Почему колл-центру нужны удаленщики
- Зачем записывать телефонные разговоры сотрудников
- Как система управления отношениями с клиентами меняет отдел продаж
- Как объединить филиалы компании в единую сеть
- Удаленные операторы колл-центра — бред?
- Как перевести продажи в соседние регионы
- Как мотивировать продавцов в кризис
- Отдел продаж: как понять что сотрудников надо обучать
- Удаленный менеджер: стоит нанимать?
- Как создать коммерчески результативный контакт-центр
- Как организовать контакт-центр дистанционно
- Телемаркетинг мечты: старт, две недели, полет нормальный
- ТМЦ: телемаркетинговый центр мечты
- Как стимулировать менеджеров аутсорсинговых контакт-центров
- Дистанционное управление телефонными продажами
- Что такое телемаркетинг и как его готовить
Эксперт в теме:
Релевантные теги:
- Call-центр
- CRM
- Агенты страхования
- Анкетирование
- Аудиоролик
- Аутсорсинговый колл-центр
- База
- Бизнес
- Бизнес во время карантина
- Бизнес во время коронавируса
- Возможности сервиса
- Дистанционная работа
- Доклад
- Задачи
- Запись звонков
- Интеграция
- Колл-центр
- Коммерческое предложение
- Контроль
- Контроль продаж
- Конференции
- Лидогенерация
- Малый и средний бизнес во время коронавируса
- Обзвон роботом
- Обзоры книг
- Облачные технологии
- Обновления сервиса
- Обучение
- Онлайн обучение
- Отдел продаж
- Отделу продаж
- Повысить конверсию
- Поиск сотрудника
- Полисы
- Продажи
- Работа с возражениями
- Рекомендовано
- Руководителю
- Руководителям
- Скоробот
- Скрипт
- Страхование
- Телефония
- Удаленная работа
- Удаленное страхование
- Удаленный контакт-центр
- Утп
- Форум
- Форум iFin
- Холодные звонки
- Электронные финансовые услуги