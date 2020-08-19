8 800 333 97 02 Войти
Вернуться к списку постов

Онлайн форум «Digital-страхование: облачные воронки продаж»

Теги: форум онлайн обучение Руководителю дистанционная работа лидогенерация продажи call-центр страхование агенты страхования
6 августа 2020
Онлайн форум «Digital-страхование: облачные воронки продаж»

19 августа 2020 в 14.00 мск ведущие эксперты продаж в сфере страхования расскажут, как запустили продажу страховок ОСАГО с колл-центром на удаленке, снизили затраты на лидогенерацию в 3,5 раза и увеличили страховые сборы в 24 раза за квартал.

Регистрируйтесь заранее — Zoom вместит только 100 человек.

Обсудим, почему новый бизнес важнее пролонгации, как обеспечить стабильный и сбалансированный лидген, переформатировать мышление сотрудников под новые реалии и быстро увеличить выручку с помощью управляемой, измеряемой и масштабируемой воронки продаж. Опыт оцифровки продаж, которым поделятся спикеры, применим к любой отрасли.

Спикеры-эксперты

  • «Спикер Андрей Савенко: совладелец страхового брокера «ДелиСтраховку», г. Москва».
    Андрей Савенко
    Совладелец страхового брокера «ДелиСтраховку», г. Москва
  • Спикер Вадим Юрко: совладелец страхового брокера «ДелиСтраховку», г. Москва
    Вадим Юрко
    Совладелец страхового брокера «ДелиСтраховку», г. Москва
  • Спикер Юрий Туровский: владелец компании «Настоящий Электронный Полис», г. Москва
    Юрий Туровский
    Владелец компании «Настоящий Электронный Полис», г. Москва
  • Спикер Дилара Музафарова: коммерческий директор сервиса «Скорозвон», г. Екатеринбург
    Дилара Музафарова
    Коммерческий директор сервиса «Скорозвон», г. Екатеринбург

В программе:

  • Предиктивный обзвон из облака

    Обсудим реальный кейс запуска продажи страховок ОСАГО в Скорозвоне: как страховой брокер «ДелиСтраховку» увеличил страховые сборы с 80 тысяч до 2 млн.рублей за квартал.

  • Цифровая воронка продаж и KPI

    Как создать цифровую воронку продаж, динамикой и конверсией которой можно управлять, и какими дисциплинарными и операционными KPI измеряется эффективность.

  • Стабильный лидген без лишних затрат

    Как снизить затраты на лидогенерацию в 3,5 раза и получать в два раза быстрее нужный объем лидов.

  • Менеджеры-джедаи

    Как воспитать сотрудников «нового типа» — джедаев продаж с системным мышлением, которые хотят и умеют дисциплинированно работать в цифровом окружении.

Всем участникам — подарок!

Фото книги «Как страховой брокер оцифровал продажи и увеличил страховые сборы в 24 раза»
«Как страховой брокер оцифровал продажи и увеличил страховые сборы в 24 раза»

Всем участникам — пошаговый кейс запуска на email.

Поторопитесь! Количество мест ограничено. Конференция Zoom вместит только 100 человек.

Зарегистрироваться

Остались вопросы? Звоните!

8 800 333 97 02

Информационный партнер конференции

Попробовать бесплатно — Вы увидите результат уже в первый день работы со Скорозвоном

Отзывы

Отзывов пока нет. Вы можете оставить свой.
Оценка статьи
Теги: форум онлайн обучение Руководителю дистанционная работа лидогенерация продажи call-центр страхование агенты страхования
6 августа 2020
Вернуться к списку постов
Популярные посты:
Работа с возражениями «Дорого» и «Нам ничего не надо»
Теги: скрипт , Холодные звонки , продажи
Как преодолеть страх холодных звонков
Теги: скрипт , Холодные звонки , продажи
Как составить вакансию менеджера по продажам. Пример вакансии.
Теги: поиск сотрудника , отдел продаж