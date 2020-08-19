19 августа 2020 в 14.00 мск ведущие эксперты продаж в сфере страхования расскажут, как запустили продажу страховок ОСАГО с колл-центром на удаленке, снизили затраты на лидогенерацию в 3,5 раза и увеличили страховые сборы в 24 раза за квартал.

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Обсудим, почему новый бизнес важнее пролонгации, как обеспечить стабильный и сбалансированный лидген, переформатировать мышление сотрудников под новые реалии и быстро увеличить выручку с помощью управляемой, измеряемой и масштабируемой воронки продаж. Опыт оцифровки продаж, которым поделятся спикеры, применим к любой отрасли.