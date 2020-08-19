Бесплатный онлайн-форум «Digital-страхование»
Расскажем, как запустить продажу страховок и снизить затраты на лиды в 3,5 раза!
19 августа 2020 14:00 по МСК
19 августа 2020 в 14.00 мск ведущие эксперты продаж в сфере страхования расскажут, как запустили продажу страховок ОСАГО с колл-центром на удаленке, снизили затраты на лидогенерацию в 3,5 раза и увеличили страховые сборы в 24 раза за квартал.
Обсудим, почему новый бизнес важнее пролонгации, как обеспечить стабильный и сбалансированный лидген, переформатировать мышление сотрудников под новые реалии и быстро увеличить выручку с помощью управляемой, измеряемой и масштабируемой воронки продаж. Опыт оцифровки продаж, которым поделятся спикеры, применим к любой отрасли.
Обсудим реальный кейс запуска продажи страховок ОСАГО в Скорозвоне: как страховой брокер «ДелиСтраховку» увеличил страховые сборы с 80 тысяч до 2 млн.рублей за квартал.
Как создать цифровую воронку продаж, динамикой и конверсией которой можно управлять, и какими дисциплинарными и операционными KPI измеряется эффективность.
Как снизить затраты на лидогенерацию в 3,5 раза и получать в два раза быстрее нужный объем лидов.
Как воспитать сотрудников «нового типа» — джедаев продаж с системным мышлением, которые хотят и умеют дисциплинированно работать в цифровом окружении.
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