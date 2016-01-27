«Скорозвон» интегрировался с комплексным инструментом для ведения бизнеса «Битрикс24». Интеграция позволяет пользователям организовать полный цикл продаж, используя преимущества обоих сервисов.

Большой упор при развитии сервиса мы делаем на то, чтобы «Скорозвон», несмотря на всю широту его дополнительных возможностей, оставался простым и удобным инструментом холодного обзвона. «Битрикс24» в свою очередь развивает и расширяет возможности CRM-системы для ведения «теплых» клиентов и совершения сделок. Мы объединили наши лучшие качества и представляем вам возможность вести продажи от холодных звонков до заключения сделки без лишней ручной работы!

Холодный обзвон менеджеры осуществляют в «Скорозвоне». Это могут быть и удаленные менеджеры — «Скорозвон» позволяет выстраивать эффективную работу с дистанционными пользователями. Они актуализируют базу, определяют контактные данные ЛПР, выявляют потребности и степень интереса к предложению. В процессе обработки база потенциальных клиентов с комментариями, развернутыми данными и записями разговоров автоматически передается в «Битрикс24», где к работе приступают менеджеры, которые ведут клиента к совершению сделки.

Как активировать интеграцию на своем аккаунте?*

В «Битрикс24» установите приложение «Скорозвон» на вашем портале; В «Скорозвоне» перейдите в раздел Имя пользователя → Настройки → Интеграции → Битрикс24 (доступно только для создателя аккаунта) и укажите учетные данные «Битрикс24»; Настройте параметры передачи данных; Загрузите менеджерам списки для прозвона; Просматривайте отчеты по звонкам в «Скорозвоне»; Следите за продажами в «Битрикс24». *Посмотреть подробную инструкцию

Оптимизируйте процесс обзвона с помощью сервиса «Скорозвон» и увеличивайте продажи!