В прошлой статье мы рассказали о том, как вообще можно достать базу для обзвона.

Сегодня поговорим о том, как получить базу, которая гарантированно работает.

Этот способ трудоёмкий и нет универсального подхода к поиску. Он подойдет вам, если сумма сделки у вас значительная, а продукт хороший.

Важно — нужно будет выделить время на поиск.

С высокой контактностью — вы можете дозвониться до большинства контактов в базе.

В базе есть вся необходимая информация.

База подходит вашему продукту. Продаёте униформу для медработников — база медучреждений, например.

Давайте пройдем весь путь поиска базы вместе с придуманной нами фирмой. Предположим, что вы доставляете вкусные и недорогие обеды в офисы. :) Пример придуманный, он нужен, чтобы пояснить схему работы.

Анализ продукта.

Выпишите, чем ваш продукт лучше, чем другие. Кому он подходит? Какие проблемы решает? В каких условиях этот продукт подходит лучше всего? Может быть, у ваших потребителей есть момент, в который ваш продукт закрывает главную боль?

Конечно, ваш продукт нужен всем. А кому он особенно нужен?

Пример.

В нашем случае есть 2 важных пункта: качество обедов и сам факт доставки.

Наша услуга особенно подходит тем, кто по каким-то причинам не может обедать в кафе, или кому неудобно носить обеды с собой.

Ещё одна важная деталь — доставка качественных обедов подойдет тем, у кого аврал и нехватка времени.

Описание ЦА

ЦА - целевая аудитория, ваши потенциальные покупатели.

Продумайте список тех лиц, кому важно купить ваш продукт. Это собственники компаний? Директора? Простые сотрудники? Каких компаний? Что для них самое важное?

Пример.

В нашем случае давайте определим лицо, которое принимает решение по покупке. Это может быть и директор, и офис-менеджер. Поэтому ограничений нет.

Интереснее с профилем компаний.

1. Компании, находящиеся в удаленных от центра районах. Там просто нет хороших и вкусных кафе.

2. Компании с периодическими авралами. Например, компании, оказывающие бух.услуги переживают его перед сдачей годовой отчетности.

3. Компании в крупных офисных центрах, в которых нет столовой или кафе.

4. Компании в самых дешевых офисных центрах. Там наверняка нет хорошо оборудованных кухонь, а сотрудники вряд ли получают высокую зарплату, чтобы обедать в кафе.

5. Компании, которые очень заботятся о своих сотрудниках, и даже готовы оплачивать им обеды.

Поиск «мест тусовки» ЦА

Где можно найти ваших потенциальных покупателей? Мероприятия, порталы, профессиональные тусовки.

Пример.

Отрасли с авралами — к примеру, курсы повышения квалификации для бухгалтеров. Или выставки по организации праздников и корпоративов. У них аврал перед праздниками.

Второй вариант — компании, которые заботятся о клиентах. HR таких компаний наверняка ходит на профессиональные тренинги.

Поиск партнеров «до и после вас».

Самый интересный пункт. Задумайтесь, что покупал и куда ходил клиент до того, как купить у вас. Попробуйте получить базу у тех, у кого был ваш покупатель.

Пример.

Конечно, было бы круто обратиться в местные столовые, но вам вряд ли дадут базу клиентов, даже если она у них есть.

Но всё же пара вариантов есть:

Обратитесь к доставке воды/канц.товаров. Наверняка у них есть теплая база клиентов с именами офис-менеджеров. Будет неплохо, если к доставке ваш партнер приложит буклет с меню доставки обедов.

Если компания очень заботливая, наверняка она покупает корпоративный ДМС или у них есть корпоративный фитнес.

Список мест для сбора информации.

Собираем всю информацию в список и ставим задачи.

Пример.

Компании по доставке воды и канцтоваров. Обменяться базой.

Компании, предоставляющие услуги ДМС и фитнес-клубы. Обменяться базой.

Курсы для бухгалтеров и HR. Обменяться базами, звонить перед авральными периодами.

Отдаленные районы города с большим количеством организация и без кафе. Найти в 2гисе, собрать вручную.

Крупные торговые центры без столовых. Найти в 2гисе, собрать вручную, или взять базу у офисного центра.

Компании в самых дешевых офисных центрах. Найти в 2гисе, собрать вручную.

Итак, мы получили 6 мест, где мы можем получить хорошую базу с высокой конверсией. Конечно, это еще не все. Не забудьте приготовить для каждой базы отдельное предложение.

Попробуйте пройти все эти шаги со своим бизнесом, зовите коллег на мозговой штурм. Не забудьте вернуться к инструкции через пару дней - вдруг появятся свежие мысли?

15 минут размышлений могут сэкономить недели работы.

Успешных вам проектов!