На что только не идут люди, чтобы заработать деньги. Удивительно, но даже такие здравомыслящие и рациональные люди, как руководители и директора в некоторые моменты жизни обращаются к помощи... магии... Сегодня, в честь 1 апреля мы решили немножко Вас повеселить и опубликовать интересные находки в интернете.

Для тех, кто любит теплый душ

Для этого чудного обряда надо встать под теплый душ, закрыть глаза, расслабиться и представить себе, как на Вас изливается золотой поток. Да, именно, золотой поток. Ведь денежный поток ассоциируется с быстрым течением воды, поэтому самое место мечтать о деньгах – в ванной. При этом медленно считайте от 100 до 1 в обратном порядке. Когда дойдете до числа 1, откройте глаза и быстро, с напором (!) посчитайте от 1 до 5. Потом встаньте и скажите себе: «Получается, получается, получается!».

Для тех, у кого в офисе всегда есть нож

На рабочем месте сесть на пол, скрестив ноги. Перед собой положить любой металлический предмет небольшого размера (нож, проволоку и тому подобное). Закрыть этот предмет полностью своими ладонями со словами:

«Как из темноты лучи рвутся, так ко мне хорошее начало с заветным концом спешат. Прочен луч, тверды мои слова, как металл. Легки дела мои, как ладони. Остры края, режут темноту, выпускают лучи. Выпущу, приму, спрячу. В кресте луч, в металле ключ».

Открыть ладони, поднять руки вверх. Переступить предмет три раза правой ногой, а потом положить на место. Следить, чтобы никто в течение суток до этого предмета не дотрагивался, включая исполнителя, иначе заговор не начнет действовать. Заговор на удачу в работе выполнять 3 дня подряд на растущую луну. Во время обряда с себя снять ремень, заколки и все украшения.

Для тех, кого уже ничем не испугать

Немножко мрачноватый заговор, но достаточно распространенный. Ночью, на кладбище положите на безымянную могилу кусок пирога, кувшин молока и монеты, трижды поклонитесь и скажите на удачу: «Помяни, покойник, с меня все лихое, все плохое на ныне, на вечно, на бесконечно. Ныне, и присно, и во веки веков».

Для тех, у кого хорошо развито самовнушение

Вам понадобится новая купюра (чем крупней, тем лучше). Расслабьтесь, дышите глубоко. Попытайтесь ни о чем не думать. Возьмите в руки купюру и начинайте ее внимательно рассматривать. Ваша задача – запомнить как можно больше подробностей. Это поможет вам настроиться на волну денег. Пусть информация о деньгах отложится на уровне зрения, слуха и ощущений...

А теперь самое интересное: Представьте, что вы и купюра превращаетесь в облако зелено-желтого дыма и сливаетесь воедино. Пусть это станет вашим ежедневным ритуалом, и уже через неделю вы заметите улучшение своего финансового состояния.

Для тех, кто любит рыбу

Купите свежую рыбу с крупной чешуей. Счистите с нее всю чешую, соберите, промойте, просушите в печке или в духовке. Рыбу разделайте, приготовьте к жарке. Поставьте на стол две тарелки: одну с кусками рыбы, другую с чешуей. Наговорите двенадцать раз такой заговор:

Встану до солнца, выйду до зари, пойду в чистое поле, в чистом поле бьют три ключа. Один ключ в землю, другой ключ в небо, третий ключ в сине море. В синем море живет бела‑рыбица. Закину я сеть золоту, поймаю я белу‑рыбицу, закину ее на золотой песок. Бьется по песку бела рыбица, бьется, тоскует, в море просится. Как она тоскует и не может без воды жить, так бы и денежки не могли без меня, раба Божьего (имярек), жить да быть. Как у белы рыбицы прилегла чешуя от головы до хвоста, так бы прилегли к рабу Божию (имярек) деньги и злато и всякое добро и богатство. А все эти слова до слова заключаю замком крепким и ключ в воду. А когда в колодезе вода закипит, то и ключ воротит.

И после всего этого: чешую выкиньте, а рыбу пожарьте и съешьте сами.

Для тех, кто страдает бессонницей

Для заговора вам понадобятся семь церковных свечей, но не простых, а красивых и дорогих. В полночь, вы должны остаться наедине с собой и собственными мыслями. Расположить свечи в форме правильного круга и ровно в полночь зажечь их, семь раз подряд читаете заговор. выучив его предварительно наизусть. Читая заговор, нужно представлять себя успешным человеком, которому всё по плечу и у которого нет проблем.

Заговор: На товар - есть купец, все дороги - к деньгам, Я обращаюсь к всесильным Богам. Да будет удача во всём пребывать, Хочу, чтобы в бизнес вошла благодать.

После этого посидите немного перед свечами, вглядываясь в огонь, представьте, как Вас заполняет свет и тепло от свечей, а вместе с этим Вы получаете чудесную силу, которая заполняет каждую вашу клеточку. После того, как свечи сами прогорят, соберите остатки и утром следующего дня закопайте всё это в безлюдном месте, подальше от дома.

Для тех, кто не любит ждать

Этот ритуал помогает тогда, когда вам срочно нужна определенная сумма на определенную цель. Делается ритуал в воскресенье, на растущую Луну или в полнолуние. Вам понадобится: астрологическая свеча, две зеленых (большая и поменьше), коричневая, желтая свечи, ароматическая палочка с запахом корицы, масло жасмина, небольшой лист коричневой бумаги. Зажгите большую зеленую свечу и ароматическую палочку. Натрите маслом жасмина коричневую свечу сверху вниз, нацарапайте на ней белым ножом денежный знак (например, знак $) или напишите слова «быстрые деньги». На листочке коричневой бумаги напишите точную сумму денег, которая вам необходима. Помните, что нельзя писать завышенную сумму, ритуал сработает, если вы честно укажете то количество денег, которое вам действительно необходимо, не более. Поставьте коричневую свечу в центр алтаря. Натрите другие свечи маслом сверху вниз. Астрологическую свечу поставьте позади коричневой. Слева от астрологической свечи поставьте зеленую свечу, справа – желтую. Зажгите все свечи. Произнесите заговор нечетное число раз (больше одного). Сожгите листок на коричневой свече. Пепел развейте. Оставьте свечи догорать.

Слова заговора такие: «Деньги идут в мои руки. Дай мне удачу, дай мне свободу, дай мне возможность. Я благодарю судьбу за помощь. Как сгорят эти свечи, так сгорит моя проблема».

Для тех, кто не знает что делать с мускатным орехом

Мускатный орех – кладезь возможностей для того, кто совершает финансовые сделки. Перед каждой деловой встречей, предполагающей составление протокола о намерениях или заключение контракта, разрежьте мускатный орех, выдавите из него масло – малой толики вполне достаточно – и смажьте этим маслом большой и указательный пальцы ведущей руки. После чего прикоснитесь пальцами ко всем купюрам, лежащим в вашем портмоне. Этот ритуал ценится в Японии: многие японские предприниматели втайне выполняют его и считают, что следовать ему нужно каждый первый день растущей Луны: он способствует успешному заключению сделок, а благополучие делает крепче камня.

Для тех, кто курит

Встаньте рано утром, до восхода солнца. Примите прохладный душ и взбодритесь. Затем, надев одежду, в которой вы отправитесь на встречу или важное для вас мероприятие, идите в комнату, где проведете этот обряд.

Комната должна быть тщательно убрана и проветрена. Поставьте на ваш алтарь (или столик, служащий для этих целей) красную свечу. Она должна быть расположена в центре алтаря. Воскурите благовония из жасмина. Постойте немного у алтаря и расслабьтесь. Как только Вы увидите, что лучи солнца показались из-за горизонта, зажгите свечу со следующими словами: «Солнце красное, солнце ясное! Из-за горизонта выходи, мне, (Ваше имя или того, для кого делаете), путь-дорогу освети, в моем деле помоги, мне удачу привлеки, чтоб при свете дня она сопровождала меня. Исполнить действие сие да будет по силам мне! Сотворено!»

Текст желательно читать 7 раз.

После прочтения заговора представьте себе Ваш успех — это очень важно, т. к. визуализация играет немаловажную роль в магии. Помните! Чем сильнее и четче Вы представите и даже ощутите Ваш успех, тем сильнее подействует Ваша магия.

PS: чего только не придумывают люди...