Часто в поддержку поступает вопрос, является ли «Скорозвон» IP-телефонией. Вопрос интересный, давайте разберемся.

Итак, давайте для начала определимся, с терминами.

Что такое sip, voip и ip-телефония?

IP-телефония — это семейство протоколов, технологий и методов, которые обеспечивают передачу голосовых данных по Интернету или другим IP-сетям. В традиционном понимании это технология передачи голоса через Интернет.

SIP — это специальный протокол, который соединяет IP-устройство (телефон, шлюз) с сервером и обеспечивает передачу данных. Поэтому SIP-телефония — это IP-телефония с использованием протокола SIP.

VoIP — это общее понятие передачи голоса через IP-сети. К VoIP относится все варианты передачи голоса — в том числе транслирование вебинаров, передача звука в системах оповещения, передача звука через интернет на телефон и др. Таким образом, IP-телефония только один из вариантов VoIP.

Как происходит звонок через интернет?

Если у Вас уже установлен стационарный телефон, к нему подключается специальный шлюз, который с другой стороны соединяется с интернетом. Вы говорите по телефону, шлюз принимает голосовой сигнал и преобразует его в пакеты цифровых данных, после чего отправляет по назначению. После прибытия пакеты восстанавливаются в голосовые сигналы оригинала.

Если телефона нет, то Вам нужен либо специальный SIP/IP-телефон, либо программный телефон, так называемый softphone (софтфон).

Для чего используют IP-телефонию?



Чтобы дешево звонить

За счет выгодной маршрутизации голосовых данных через интернет определяется наименьшая стоимость звонка, поэтому IP-телефонию подключают, чтобы снизить расходы на связь. В качестве местной связи пользуются стационарными телефонами, а IP используют для межгорода.

Чтобы организовать колл-центр

Для использования IP-телефонии не нужно подключение к телефонной линии связи, поэтому ее удобно масштабировать. Это решение позволяет быстро организовать работу неограниченного количества операторов. Поэтому IP-телефония активно используется при создании колл-центров и отделов активных продаж.

Плюсы:

Для работы с входящими можно настроить голосовое приветствие и очередь звонков.

Для исходящего обзвона можно использовать прогрессивный или предиктивный диалер. Это модули для автоматического исходящего обзвона контактов. Как только соединение с контактом устанавливается, диалер передает его освободившемуся оператору.

Минусы:

Организация колл-центра с помощью IP-телефонии требует значительных затрат для устройства рабочих мест менеджеров и установки дополнительного оборудования.

Что такое «Скорозвон»?

«Скорозвон» — это сервис для организации обзвона клиентов. Звонок совершается с веб-страницы, голос в этом случае передается через интернет (IP-сети), поэтому по технологии передачи данных сервис относится к IP-телефонии.

Преимущества «Скорозвона» перед традиционной IP-телефонией



1. Без оборудования

Важным преимуществом сервиса является простота запуска в работу — для работы нужен только интернет. Заходите на сайт и регистрируетесь в сервисе, после чего сразу можете начать звонить. В отличии от традиционной IP-телефонии, не нужно дополнительное оборудование или ПО (softphone, SIP/IP-телефон или VoIP-шлюз), для работы нужна только гарнитура.

2. Можно звонить с телефона

Если с компьютера звонить неудобно (например, сломалась гарнитура), Вы можете использовать стационарный, либо мобильный телефон. Для этого нужно просто выбрать в сервисе соответствующий режим звонка.

3. Позволяет организовать колл-центр с нуля

«Скорозвон» — специализированное решение для организации исходящих звонков (телемаркетинга, холодных звонков) для малого и среднего бизнеса. Сервис позволяет организовать работу менеджеров онлайн: раздавать задания для прозвона, распределять контакты и контролировать их работу, в том числе прослушивать звонки.

Менеджеры могут работать удаленно, поэтому аренда помещения не нужна. Руководитель видит процесс работы через сервис, данные обновляются каждые пятнадцать минут. Отчеты о звонках формируются автоматически.

4. Автоматизирует прозвон

В «Скорозвоне» реализована функция автоматического набора номера, которая позволяет операторам экономить время и делать больше звонков. Этот режим удобно использовать для холодных звонков или опроса, где требуется быстро обзвонить большой список контактов.

5. Низкие тарифы

На звонки через сервис установлены выгодные цены, а на звонки в центральные города России одни из самых низких на рынке.

Таким образом, «Скорозвон» — это не просто IP-телефония, это комплексный сервис для организации звонков, который дает своему пользователю значительные преимущества.