Предиктивный обзвон
Если у вас крупный колл-центр и стоит задача повысить эффективность — поможет предиктивный обзвон. Его суть в том, что вместо операторов по базе звонит программа и соединяет сотрудников колл-центра с ответившими на звонок. Операторы не тратят время на гудки и недозвоны, совершают в 3-5 раз больше разговоров и сделок с тем же количеством рабочих часов.
Содержание
Что это
Предиктивный обзвон (от англ. predictive — предсказывающий) — это автоматический набор номера с учетом метрик. Его суть в том, что вместо операторов по базе контактов звонит программный модуль диалер (или дайлер, от англ. dialer — номеронабиратель), но делает это не последовательно, как в стандартном автоматическом режиме, а по нескольким линиям одновременно и с учетом метрик. Для более точного прогноза программа постоянно собирает данные и вычисляет:
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Среднее время разговора в проекте
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Среднее время заполнения карточки клиента
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Среднее время ответа клиента на звонок
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Процент дозвона в одном проекте
Такой анализ позволяет прогнозировать, скольким контактам звонить одновременно, чтобы к моменту поднятия трубки абонентом, оператор вышел на линию и смог принять звонок. Чем больше статистики накопит программа, тем меньше ситуаций, когда человек берет трубку, а свободного оператора нет. В итоге, сотрудники не тратят время на дозвоны, а клиенты не ждут на линии. Мы изобразили механику предиктивного обзвона схематично:
Здесь показано, что оператор выходит на линию, и Скорозвон начинает обзвон. Ответивших на звонок программа соединяет со свободными операторами, не ответивших отправляет в список на автоперезвон. Диалер перезвонит столько раз, сколько вы запланировали. Если в настройках указаны три попытки дозвона через каждые полчаса, и программа трижды не дозвонилась, то этот контакт пополнит статистику недозвонов.
В чем экономия
Взял за основу статистику собственного отдела продаж, мы посчитали, сколько лошадиных сил добавляет нашим сейлзам предиктивный обзвон и сколько российских рублей экономит.
Поскольку один оператор со Скорозвоном делает 300+ разговоров в день, как и три оператора без Скорозвона, мы сравнили расходы при одинаковой производительности. И вот что у нас получилось.
|
в Скорозвоне
|
без Скорозвона
|Эффективность:
|
300 разговоров/день
|
300 разговоров/день
|Расходы:
|
1 500 руб./мес. – абонентская плата
6 000 руб./мес. – телефония
20 000 руб./мес. – зарплата
|
3 000 руб./мес. – три пакета на 5 000 минут
60 000 руб./мес. – зарплата
|Итог:
|
27 500 руб./мес.
|
63 000 руб./мес.
При одинаковой эффективности сотрудник со Скорозвоном обходится вдвое дешевле трех сотрудников без Скорозвона. Если смотреть в масштабе, получается, что если десять операторов делают в Скорозвоне 3000 разговоров в день, вы ежедневно экономите 355 тысяч рублей.
Дальше расскажем, за счет чего это происходит.
Какие возможности
Посмотрите, что умеет делать Скорозвон в предиктивном режиме — как усиливает бизнес-процессы, эффективность команды, взаимодействие с клиентами на каждом этапе, чтобы вы получали больше продаж.
- Звонит с учетом часовых поясов
- Установите график работы проекта и добавляйте в единый список для обзвона клиентов от Москвы до Владивостока. Скорозвон определит регион по номеру телефона, учтет часовой пояс и позвонит в установленный диапазон.
- Соединяет операторов с ответившими
- Скорозвон звонит по базе и соединяет операторов только с теми, кто поднял трубку. Данные о клиенте подтягиваются автоматически, вы экономите ~5 минут при каждом звонке, или ~25 минут каждые 300 разговоров.
- Подтягивает скрипт и данные о клиенте
- Создавайте скрипты для разных типов звонков — нужный скрипт откроется автоматически. Операторы отправляют sms и email во время разговора. А функция перевода речи в текст позволяет записывать результат звонка голосом и экономить ~2,5 часа в день.
- Детектирует автоответчики
- При обнаружении системного автоответчика программа сбрасывает вызов и заносит номер в список “Обнаружен автоответчик”, сэкономив время, которое операторы тратили на обработку таких номеров.
- Обработает базу на 100%
- Если при звонке на том конце провода “Занято”, “Нет ответа”, “Звонок отклонён”, система перезвонит столько раз, сколько указано в настройках. Каждый контакт обработан, а результат записан. Больше никаких потеряных лидов.
- Анализирует данные real time
- Программа собирает и анализирует данные о звонках и работе сотрудников в режиме реального времени. Поэтому актуальная статистика в виде свободных графиков и графических отчетов всегда доступна.
Выгоды в цифрах
- 80% времени операторы в переговорах
С предиктивным обзвоном ваших сотрудников ничто не отвлекает от продаж. 80% рабочей смены они говорят с клиентами, а оставшиеся 20% фиксируют результат общения в карточке. Чем больше разговоров, тем выше прибыль. Вы получаете больше сделок с тем же количеством сотрудников и рабочих часов.Обзвон вручную
Обзвон в Скорозвоне
- 20%
- Оператор в разговоре с клиентами
- 80%
- Гудки, автоответчики, недозвоны
- 20%
- Оператор в разговоре с клиентами
- 80%
- Заполнение карточки
- Обзвон в 3 раза быстрее и может ускоряться
В отличие от ручного обзвона, где один оператор последовательно набирает телефонные номера, в предиктивном режиме система звонит по нескольким линиям одновременно. Количество линий зависит только от числа операторов, готовых принять звонок. Так в колл-центре с 10 операторами, система может разгоняться до 100 линий и за рабочую смену обрабатывать сотни тысяч контактов.
- Один оператор делает 300+ разговоров в день
Оператор со Скорозвоном работает в три раза эффективнее оператора без Скорозвона. Он совершает 300-400 разговоров в день без перерыва между звонками. Есть исключения, когда самые активные операторы бьют рекорды, повышая планку до 600 разговоров. А это уже в 6 раз эффективнее, чем ручной обзвон.
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