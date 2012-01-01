Если у вас крупный колл-центр и стоит задача повысить эффективность — поможет предиктивный обзвон. Его суть в том, что вместо операторов по базе звонит программа и соединяет сотрудников колл-центра с ответившими на звонок. Операторы не тратят время на гудки и недозвоны, совершают в 3-5 раз больше разговоров и сделок с тем же количеством рабочих часов.

Что это

Предиктивный обзвон (от англ. predictive — предсказывающий) — это автоматический набор номера с учетом метрик. Его суть в том, что вместо операторов по базе контактов звонит программный модуль диалер (или дайлер, от англ. dialer — номеронабиратель), но делает это не последовательно, как в стандартном автоматическом режиме, а по нескольким линиям одновременно и с учетом метрик. Для более точного прогноза программа постоянно собирает данные и вычисляет:

Среднее время разговора в проекте

Среднее время заполнения карточки клиента

Среднее время ответа клиента на звонок

Процент дозвона в одном проекте

Такой анализ позволяет прогнозировать, скольким контактам звонить одновременно, чтобы к моменту поднятия трубки абонентом, оператор вышел на линию и смог принять звонок. Чем больше статистики накопит программа, тем меньше ситуаций, когда человек берет трубку, а свободного оператора нет. В итоге, сотрудники не тратят время на дозвоны, а клиенты не ждут на линии. Мы изобразили механику предиктивного обзвона схематично:

Здесь показано, что оператор выходит на линию, и Скорозвон начинает обзвон. Ответивших на звонок программа соединяет со свободными операторами, не ответивших отправляет в список на автоперезвон. Диалер перезвонит столько раз, сколько вы запланировали. Если в настройках указаны три попытки дозвона через каждые полчаса, и программа трижды не дозвонилась, то этот контакт пополнит статистику недозвонов.