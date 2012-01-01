Менеджеры не слушают гудки Виджет автоматически соединяет менеджера с новым клиентом по окончании разговора. Он заранее звонит одному или нескольким контактам, основываясь на статистике о прошлых звонках. Таким образом, менеджеры не тратят время на гудки, недозвоны и автоответчики.

Соединяются с теми, кто поднял трубку Виджет прозванивает всех и соединяет менеджера только с теми, кто поднял трубку. Если до клиента не удалось дозвониться с первого раза, то виджет перезвонит ему повторно. Менеджер не отвлекается от работы и не тратит время на постановку задачи о перезвоне.