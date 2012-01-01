Обработка входящих заявок
Виджет автоматически звонит по входящим заявкам с сайта. Сам перезванивает им, если не дозвонился с первого раза. Менеджеры обрабатывают 100% заявок и больше не теряют их. Используйте это решение, если у вас много входящих заявок или менеджеры не успевают их обработать.
Подходит, если у вас
- много входящих заявок с сайта
- менеджеры не успевают прозванивать все заявки
- высококонкурентный бизнес и важно мгновенно перезванивать по заявке
Как это работает
- пользователь оставляет заявку на вашем сайте
- из заявки создается сделка на определенном этапе воронки
- по настроенному вебхуку контакт передается в Скорозвон
- виджет дозванивается до клиента и соединяет с менеджером
Выгода
- звонок клиенту в течение 1 ─ 5 минут
- 100% заявок будут обработаны
- исключен человеческий фактор
- несколько попыток дозвона
- неответившие перейдут в другой этап воронки
Вы перестанете терять деньги на привлечение заявок, которым так и не позвонили.