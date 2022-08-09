Время больших данных уже наступило. Чтобы принять решение, нужно изучить и собрать воедино информацию из кучи отчётов. Утомительно, если не идти в ногу со временем. Ведь решение уже давно придумано. Да, мы про дашборды. В этой статье расскажем, что это за чудо техники, как их строить и какие программы в этом помогут.



Дашборд простыми словами

Вспомните приложение с погодой в смартфоне: оно показывает температуру, УФ-индекс, влажность и вероятность осадков. Вся информация на одном экране. Это наглядный пример дашборда.

Дашборд — это интерактивная аналитическая панель, графический интерфейс. Его цель собрать из разных источников и визуально представить наиболее важные метрики на одной странице. Это упрощает восприятие: связь между количеством звонков на человека и удовлетворённостью персонала легче и быстрее понять посмотрев на два графика, а не изучая таблицы и письменные отчёты.

Чем дашборд отличается от отчёта и инфографики

Дашборд vs. Инфографика

Дашборд — это интерактивный инструмент, который используется не только для наглядного представления информации, но и для анализа. В дашборде визуализацией метрик можно управлять: смотреть, как они менялись в разные временные отрезки и какие факторы вызвали эти изменения. Инфографика — это информация в виде картинок т.е. инструмент только для визуальной подачи информации. В неё нельзя внести изменения, отследить как графики связаны между собой или как получился определённый показатель.

Схожесть дашборда и инфографики только визуальная.

Дашборд vs. Отчёт

Ключевая разница — время и статичность данных. В отчётах указаны данные на определённый период: квартал, месяц, год. Данные зафиксированы и не меняются. В дашбордах данные динамичны, постоянно меняются. Поэтому их используют для мониторинга.

Преимущества дашборда

Дашборды строятся под разные цели и для разных ролей индивидуально. Не существует такой вещи, как единый дашборд для всех. Зато, хорошо спроектированный один раз, дашборд предоставит ценную информацию, которая отвечает бизнес-запросам. Почему всё-таки стоит заняться созданием дашборда?

Просто и понятно: хорошо спроектированный дашборд упрощает чтение и интерпретацию сложных данных, он предоставляет их в визуально понятном формате.



Экономия времени: не нужно ждать пока аналитики предоставят ежемесячный отчёт. Дашборд отображает актуальную информацию, чтобы вы могли мгновенно отслеживать ход и изменение в работе отдела или бизнес-операции.



Улучшает принятие решений: мгновенный доступ к актуальной информации означает, что предприятия могут вовремя среагировать, принять решение и действовать. Одновременный доступ всех ключевых лиц компании к дашбордам обеспечивает свободный обмен информацией между ними.



Все KPI в одном месте: если вы запустили рекламную кампанию на нескольких платформах, вам нужно обращаться за статистикой каждой из них отдельно, что мешает общему представлению. Дашборд же отображает данные из разных источников на одном экране, например, показатели трёх социальных сетей и данные из вашей CRM. Поэтому их легче сравнить, понять динамику и эффективность.



Выше производительность команды: дашборды позволяют измерять производительность. Например, ваш менеджер по работе с клиентами может видеть такие показатели, как удовлетворённость клиентов, средняя скорость ответа на телефонные звонки и т. д. Когда сотрудники видят свою эффективность в числовом выражении они работают усерднее, чтобы улучшить свои показатели на дашборде.

Какие данные можно анализировать?

Метрики в дашборде варьируются в зависимости от сферы и целевой аудитории бизнеса. Но, чтобы определить, какие метрики включить в дашборд именно вам, ответьте на четыре вопроса:

Для кого вы составляете дашборд?

Какие у компании стратегические цели?

Какие показатели влияют на эти стратегические цели?

Какие из вышеперечисленных показателей интересны лицам из вопроса 1?

Количество метрик в дашборде зависит от объёма данных, которые вы хотите отобразить, чтобы донести ситуацию ключевым лицам компании. Ниже список рекомендуемых показателей по категориям бизнеса:

Продажи: доход и затраты, прирост новых клиентов, скорость обновления статуса клиента, повторные продажи, производительность менеджера по продажам, среднее время сделки, доля рынка, ценность клиента, число звонков / е-мэйлов на менеджера.

Маркетинг: потенциальные клиенты, лиды, процент открытия писем/уведомлений, конверсия, стоимость лида, рентабельность инвестиций в рекламу, трафик веб-сайта, удовлетворенность клиентов, прирост подписчиков в соцсетях.

Разработка: статус дедлайнов, количество багов, скорость устранения ошибок (багов), продуктивность команды, эффективность найма.

HR: срок закрытия вакансии, текучесть персонала, стоимость найма, средние затраты на сотрудника, количество проведённых тренингов и процент сотрудников, прошедших обучение, удовлетворённость персонала.

Колл-центры: доля неотвеченных вызовов, процент звонков, в которых проблема клиента была решена с первого раза, среднее время ожидания ответа клиентом, среднее время разговора оператора с клиентом.

Для чего используются дашборды в бизнесе?

Дашборд для управления проектами

Дашборды управления проектами предоставляют данные в режиме реального времени и бизнес-аналитику по всем запущенным проектам. Можно отслеживать статус задач, загруженность команд, затраты и другое.

Источник: behance.net

Дашборд для мониторинга кампаний

Помимо того, что вы можете объединить все рекламные каналы и данные веб-аналитики на единой платформе, дашборд поможет донести клиентам, что вы делаете и почему это важно, установить с клиентом доверительные отношения и продемонстрировать результаты простым, понятным и эффективным способом.

Источник: cайт Klipfolio

Для отслеживания поставок

Дашборды применимы и в логистике: можно отследить KPI отгрузок и сравнить их с отраслевыми эталонными показателями, промониторить эффективность бизнеса в разных регионах, определить ключевых клиентов, зная их объемы отгрузки и среднюю стоимость каждой посылки, получить подробное представление о задержке поставок.

Источник: datapine.com

Для контроля за производством

Производственные дашборды собирают данные от машин, датчиков и устройств в легко читаемые, мгновенно доступные графики, на которые может ссылаться при принятии решений.

Cайт sendpulse.com

Аналитика входящих/исходящих звонков

Дашборды помогают следить за важными KPI звонков. Увидев тенденцию менеджеры по продажам могут помочь своим коллегам — сотрудникам колл-центров — работать лучше, или предоставят ценную информацию об их производительности по сравнению с предыдущей неделей/месяцем/годом.

Источник: cайт Power BI Russia

Как создать дашборд: 6 советов

Одна аудитория — одна цель — один дашборд. У разных пользователей дашборда разные цели и запросы. Пытаясь удовлетворить всех пользователей одним дашбородом вы потратите время и силы впустую. И напротив, ориентируясь на конкретного пользователя, вы можете спроектировать простой интуитивно понятный дашборд.

У разных пользователей дашборда разные цели и запросы. Пытаясь удовлетворить всех пользователей одним дашбородом вы потратите время и силы впустую. И напротив, ориентируясь на конкретного пользователя, вы можете спроектировать простой интуитивно понятный дашборд.

Только ключевые данные. Не пытайтесь вместить невместимое. Предоставьте конечным пользователям самую необходимую информацию в удобном для восприятия виде. Если отображаемые данные не помогают напрямую конечным пользователям дашборда, то эти детали лучше убрать.

Не пытайтесь вместить невместимое. Предоставьте конечным пользователям самую необходимую информацию в удобном для восприятия виде. Если отображаемые данные не помогают напрямую конечным пользователям дашборда, то эти детали лучше убрать.

Качество данных особенно важно. Нужно определить, где вы получите необходимые данные для дашборда. Также важно, чтобы данные были точными, непротиворечивыми и полными. Подумайте, как максимально автоматизировать процесс сбора и обновления информации, чтобы не тратить много времени. Если не учесть этот пункт, анализ и дашборды будут бесполезными.

Нужно определить, где вы получите необходимые данные для дашборда. Также важно, чтобы данные были точными, непротиворечивыми и полными. Подумайте, как максимально автоматизировать процесс сбора и обновления информации, чтобы не тратить много времени. Если не учесть этот пункт, анализ и дашборды будут бесполезными.

Выберите правильный тип диаграммы для визуализации. Ниже небольшая шпаргалка наиболее распространенных типов диаграмм и того, когда использовать каждый из них: