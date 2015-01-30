Опрос или анкетирование в бизнесе позволяют собрать необходимую информацию о клиентах, конкурентах, о собственном продукте. Например, чтобы разобраться в причинах спада продаж или исследовать предпочтения потребителей в новом регионе.

Для проведения опроса вы можете обратиться в колл-центр либо провести его сами. Как правило, первый вариант дорогой, а второй времязатратный. Мы предлагаем вам провести опрос самостоятельно с помощью сервиса «Скорозвон».

Почему вам стоит провести опрос с помощью сервиса «Скорозвон»?

Это быстро

«Скорозвон» – это автоматизированный сервис обзвона. Ваши менеджеры только общаются с клиентами и фиксируют результаты в анкете – сервис вызывает контакты по списку автоматически после завершения разговора с предыдущим. Это повышает скорость обзвона на 20%.

Это удобно

Анкеты создаются в сервисе, поэтому менеджер заполняет ответы прямо в карточке звонка. Ему не нужно отвлекаться на другие программы и файлы – все в одном окне. Ответы автоматически формируются в отчеты, которые руководитель может выгрузить и проанализировать.

Это просто

Чтобы подключить менеджеров и запустить обзвон вам понадобится не более 15 минут.

регистрируетесь в сервисе на сайте

приглашаете менеджеров, которые будут проводить опрос, по e-mail

создаете анкету и назначаете менеджерам

Вы сможете просматривать результаты сразу после первых звонков менеджеров и при необходимости корректировать опросник.

Это выгодно

Вы не тратите дополнительные средства на аренду менеджеров (ваши штатные сотрудники вполне с этим справятся). Оплачиваете только телефонию и абонентскую плату за активных пользователей. Причем, оплачиваете сервис только за те дни, когда менеджеры звонят (есть возможность временной блокировки пользователей).

Как провести опрос с помощью сервиса «Скорозвон»



Шаг 1. Регистрация

Зарегистрируйтесь в сервисе и заполните данные.

Шаг 2. Создайте анкету

Для этого необходимо войти в раздел Кабинет (открывается при нажатии на Имя пользователя) – Настройки – Анкеты, нажмите «Добавить анкету». Создайте вопросы.

Варианты ответов могут быть разными: один из списка, несколько из списка, текст и т.д. Также каждый вопрос можно сделать обязательным для ответа, поставив соответствующий чекбокс.

Шаг 3. Пригласите менеджеров для обзвона

Перейдите в личный кабинет (открывается при нажатии на Ваше имя в верхнем меню сервиса), выберите раздел «Команда». Для того чтобы добавить нового пользователя в команду, нажмите «Пригласить сотрудника».

Шаг 4. Назначьте менеджерам анкеты

Созданную Анкету нужно прикрепить к Сценарию и открыть доступ менеджерам.

Шаг 5. Менеджеры проводят опрос

Менеджеры начинают звонить. В карточке звонка видят Опросник, куда вписывают ответы и сохраняют результат.

Шаг 6. Выгружайте отчеты по анкетам

Отчеты по анкетам доступны для выгрузки сразу после звонка. Вы можете анализировать данные по ходу опроса и вносить корректировки. Чтобы скачать и просмотреть итоги опроса, необходимо перейти в Отчеты и выбрать «Результаты анкетирования». Отчет будет представлен в формате Excel, записи разговоров можно скачать.

Сервис «Скорозвон» позволит вам провести исследование быстро и без дополнительных расходов. Чтобы протестировать систему «Скорозвон», зарегистрируйтесь и 14 дней работайте в сервисе без абонентской платы.