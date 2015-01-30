Опрос или анкетирование в бизнесе позволяют собрать необходимую информацию о клиентах, конкурентах, о собственном продукте. Например, чтобы разобраться в причинах спада продаж или исследовать предпочтения потребителей в новом регионе.
Для проведения опроса вы можете обратиться в колл-центр либо провести его сами. Как правило, первый вариант дорогой, а второй времязатратный. Мы предлагаем вам провести опрос самостоятельно с помощью сервиса «Скорозвон».
Почему вам стоит провести опрос с помощью сервиса «Скорозвон»?
Это быстро
«Скорозвон» – это автоматизированный сервис обзвона. Ваши менеджеры только общаются с клиентами и фиксируют результаты в анкете – сервис вызывает контакты по списку автоматически после завершения разговора с предыдущим. Это повышает скорость обзвона на 20%.
Это удобно
Анкеты создаются в сервисе, поэтому менеджер заполняет ответы прямо в карточке звонка. Ему не нужно отвлекаться на другие программы и файлы – все в одном окне. Ответы автоматически формируются в отчеты, которые руководитель может выгрузить и проанализировать.
Это просто
Чтобы подключить менеджеров и запустить обзвон вам понадобится не более 15 минут.
Вы сможете просматривать результаты сразу после первых звонков менеджеров и при необходимости корректировать опросник.
Это выгодно
Вы не тратите дополнительные средства на аренду менеджеров (ваши штатные сотрудники вполне с этим справятся). Оплачиваете только телефонию и абонентскую плату за активных пользователей. Причем, оплачиваете сервис только за те дни, когда менеджеры звонят (есть возможность временной блокировки пользователей).
Как провести опрос с помощью сервиса «Скорозвон»
Шаг 1. Регистрация
Зарегистрируйтесь в сервисе и заполните данные.
Шаг 2. Создайте анкету
Для этого необходимо войти в раздел Кабинет (открывается при нажатии на Имя пользователя) – Настройки – Анкеты, нажмите «Добавить анкету». Создайте вопросы.
Варианты ответов могут быть разными: один из списка, несколько из списка, текст и т.д. Также каждый вопрос можно сделать обязательным для ответа, поставив соответствующий чекбокс.
Шаг 3. Пригласите менеджеров для обзвона
Перейдите в личный кабинет (открывается при нажатии на Ваше имя в верхнем меню сервиса), выберите раздел «Команда». Для того чтобы добавить нового пользователя в команду, нажмите «Пригласить сотрудника».
Шаг 4. Назначьте менеджерам анкеты
Созданную Анкету нужно прикрепить к Сценарию и открыть доступ менеджерам.
Шаг 5. Менеджеры проводят опрос
Менеджеры начинают звонить. В карточке звонка видят Опросник, куда вписывают ответы и сохраняют результат.
Шаг 6. Выгружайте отчеты по анкетам
Отчеты по анкетам доступны для выгрузки сразу после звонка. Вы можете анализировать данные по ходу опроса и вносить корректировки. Чтобы скачать и просмотреть итоги опроса, необходимо перейти в Отчеты и выбрать «Результаты анкетирования». Отчет будет представлен в формате Excel, записи разговоров можно скачать.
Сервис «Скорозвон» позволит вам провести исследование быстро и без дополнительных расходов. Чтобы протестировать систему «Скорозвон», зарегистрируйтесь и 14 дней работайте в сервисе без абонентской платы.