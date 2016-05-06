Огромное количество видеоматериала о продажах можно найти в интернете! Их можно просматривать непрерывно неделями. Именно поэтому мы стараемся выбрать для вас действительно полезные видео-уроки по теме продаж. Очередная подборка посвящена работе с возражениями в телефонных продажах.

Автор видео Сергей Кошелев - руководитель консалтинговой компании «Внутренний Вектор», бизнес-консультант, бизнес-тренер. Член «Американской ассоциации маркетинга» (American Marketing Association).

1. Работа с возражениями. Секреты профессионалов (ч.1)

Автор разбирает суть возникновения возражений, рассказывает, что такое сопротивление контакту и как отработать классические возражения: «нам ничего не надо», «у нас нет денег», «у нас другой поставщик», «в стране кризис», «отправьте ваше предложение на e-mail».

2. Работа с возражениями. Секреты профессионалов (ч.2)

В этом видео вы узнаете как обработать возражение о цене или «дорого!».

3. Работа с возражениями. Секреты профессионалов (ч.3)

И в заключительном видео Сергей расскажет, как преодолеть возражения по качеству, срокам поставок и гарантиям.

Приятного просмотра!