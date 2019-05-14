Привет! У нас появился новый виджет для amoCRM, который позволяет менеджерам не слушать гудки, соединяет их с клиентами, которые подняли трубку, и автоматически переносит недозвоны в нужный этап воронки.
Менеджеры не слушают гудки
Виджет автоматически соединяет менеджера с новым клиентом по окончании разговора. Он заранее звонит одному или нескольким контактам, основываясь на статистике о прошлых звонках. Таким образом, менеджеры не тратят время на гудки, недозвоны и автоответчики.
Соединяются с теми, кто поднял трубку
Виджет прозванивает всех и соединяет менеджера только с теми, кто поднял трубку. Если до клиента не удалось дозвониться с первого раза, то виджет перезвонит ему повторно. Менеджер не отвлекается от работы и не тратит время на постановку задачи о перезвоне.
Недозвоны обрабатываются автоматически
Если виджету не удалось дозвониться до клиента заданное число раз, то он сам переместит сделку в другой этап воронки, например, «Не дозвонились».
Виджет «Скорозвон» поможет обработать 100% входящих заявок с сайта, распределит входящие звонки на ответственных или более свободных менеджеров, поможет быстро прозвонить текущих клиентов и автоматически прозвонит клиентов с помощью робота с записанным сообщением.
Обработка входящих заявок
Виджет автоматически звонит по входящим заявкам с сайта. Сам перезванивает им, если не дозвонился с первого раза. Менеджеры обрабатывают 100% заявок и больше не теряют их. Используйте это решение, если у вас много входящих заявок или менеджеры не успевают их обработать.
Обзвон контактов роботом
Виджет автоматически прозвонит клиентов с записанным вами сообщением. Менеджерам не придется отвлекаться на рутинные задачи. Используйте обзвон роботом, когда нужно пригласить много людей на мероприятие, сообщить о готовности заказа или напомнить о посылке.
Исходящие звонки
Скорозвон поможет прозвонить клиентов по текущим задачам на день. Просто перенесите нужные сделки в этап «Обзвонить по задачам», и прозвон начнется автоматически. Менеджер не слушает гудки, не тратит время на недозвоны и переходы между сделками. Такая настройка полезна, когда вам каждый день нужно созваниваться с клиентами.
Входящие звонки
Виджет «Скорозвон» поможет принимать входящие звонки от ваших клиентов. Он распределит звонок на ответственного или более свободного менеджера, покажет номер, на который поступил звонок, откроет карточку клиента и подскажет, кому из коллег можно сейчас перевести звонок.
Мы так же поработали над тем, чтобы виджет был удобен в использовании и поэтом добавили:
Учет часового пояса клиентов
Виджет по номеру телефона определяет часовой пояс клиента и звонит только в установленный диапазон, например, с 9 до 19. Вы можете добавлять в единый список прозвона клиентов от Москвы до Владивостока.
Статус сотрудника
В виджете менеджер может установить себе статус «Перерыв» или «Не беспокоить», чтобы сходить на обед. В это время ему не будут поступать входящие звонки. Выходить из amoCRM для этого не нужно.
Перевод вызова
Менеджер может перевести разговор с клиентом на другого сотрудника, который сейчас доступен, или на внешний номер. Виджет покажет актуальные статусы сотрудников.
Зарегистрируйтесь в «Скорозвоне» по этой ссылке, и мы пришлем вам на почту подробную инструкцию о том, как настроить виджет в amoCRM и начать работу.
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