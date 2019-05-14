Привет! У нас появился новый виджет для amoCRM, который позволяет менеджерам не слушать гудки, соединяет их с клиентами, которые подняли трубку, и автоматически переносит недозвоны в нужный этап воронки.

Менеджеры не слушают гудки

Виджет автоматически соединяет менеджера с новым клиентом по окончании разговора. Он заранее звонит одному или нескольким контактам, основываясь на статистике о прошлых звонках. Таким образом, менеджеры не тратят время на гудки, недозвоны и автоответчики.

Соединяются с теми, кто поднял трубку

Виджет прозванивает всех и соединяет менеджера только с теми, кто поднял трубку. Если до клиента не удалось дозвониться с первого раза, то виджет перезвонит ему повторно. Менеджер не отвлекается от работы и не тратит время на постановку задачи о перезвоне.

Недозвоны обрабатываются автоматически

Если виджету не удалось дозвониться до клиента заданное число раз, то он сам переместит сделку в другой этап воронки, например, «Не дозвонились».













Когда пригодится виджет?

Виджет «Скорозвон» поможет обработать 100% входящих заявок с сайта, распределит входящие звонки на ответственных или более свободных менеджеров, поможет быстро прозвонить текущих клиентов и автоматически прозвонит клиентов с помощью робота с записанным сообщением.



Обработка входящих заявок

Виджет автоматически звонит по входящим заявкам с сайта. Сам перезванивает им, если не дозвонился с первого раза. Менеджеры обрабатывают 100% заявок и больше не теряют их. Используйте это решение, если у вас много входящих заявок или менеджеры не успевают их обработать.



Обзвон контактов роботом

Виджет автоматически прозвонит клиентов с записанным вами сообщением. Менеджерам не придется отвлекаться на рутинные задачи. Используйте обзвон роботом, когда нужно пригласить много людей на мероприятие, сообщить о готовности заказа или напомнить о посылке.



Исходящие звонки

Скорозвон поможет прозвонить клиентов по текущим задачам на день. Просто перенесите нужные сделки в этап «Обзвонить по задачам», и прозвон начнется автоматически. Менеджер не слушает гудки, не тратит время на недозвоны и переходы между сделками. Такая настройка полезна, когда вам каждый день нужно созваниваться с клиентами.



Входящие звонки

Виджет «Скорозвон» поможет принимать входящие звонки от ваших клиентов. Он распределит звонок на ответственного или более свободного менеджера, покажет номер, на который поступил звонок, откроет карточку клиента и подскажет, кому из коллег можно сейчас перевести звонок.















Польза и удобство

Мы так же поработали над тем, чтобы виджет был удобен в использовании и поэтом добавили:

Учет часового пояса клиентов

Виджет по номеру телефона определяет часовой пояс клиента и звонит только в установленный диапазон, например, с 9 до 19. Вы можете добавлять в единый список прозвона клиентов от Москвы до Владивостока.



Статус сотрудника

В виджете менеджер может установить себе статус «Перерыв» или «Не беспокоить», чтобы сходить на обед. В это время ему не будут поступать входящие звонки. Выходить из amoCRM для этого не нужно.



Перевод вызова

Менеджер может перевести разговор с клиентом на другого сотрудника, который сейчас доступен, или на внешний номер. Виджет покажет актуальные статусы сотрудников.

Как подключить виджет

Зарегистрируйтесь в «Скорозвоне» по этой ссылке, и мы пришлем вам на почту подробную инструкцию о том, как настроить виджет в amoCRM и начать работу.

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