Протестировать интерес сегмента к продукту, пригласить на вебинар, сообщить о доставке заказа, прозвонить должников по кредитам — всё это рутинные задачи, которые голосовой робот выполнит быстрее и эффективнее команды операторов. При этом затраты на обзвон будут меньше, скорость обработки выше, а вы получите лиды в CRM и отчёт.

Робот в Скорозвоне

Голосовой робот в Скорозвоне — это инструмент для автоматизированного обзвона базы без участия или в связке с оператором. За считанные часы робот прозвонит десятки тысяч контактов и проинформирует о важном. Дозвоны отправит в CRM или переведет на менеджера, до не ответивших дозвонится, после обзвона сформирует отчет. Посмотрите, как это работает.

Робот звонит нескольким контактам одновременно. Если человек ответил — проиграет загруженный аудиофайл. После чего или завершит звонок, или предложит выбрать вариант ответа в IVR (Interactive Voice Response — Интерактивное голосовое меню). Дальше звонки распределяются в зависимости от решения клиента. Согласных общаться дальше робот соединит с оператором, передаст контакт на внешний номер или отправит в CRM.

Если абонент не взял трубку, линия занята или недоступна, робот перезвонит столько раз, сколько предустановлено в настройках. Если клиент взял трубку, но не дослушал до конца, робот присвоит звонку результат «Не дослушал до конца». Если клиент захотел поговорить с оператором, но не дождался соединения, робот добавит контакт в проект и перезвонит автоматически, чтобы не потерять лида.

Если подключено Распознавание речи, робот запишет ответ абонента и транскрибирует речь в текст. То есть вы получите дословную текстовую расшифровку ответа клиента и сможете проанализировать реакцию целевой аудитории на послание, чтобы улучшить его.