Голосовой робот
Протестировать интерес сегмента к продукту, пригласить на вебинар, сообщить о доставке заказа, прозвонить должников по кредитам — всё это рутинные задачи, которые голосовой робот выполнит быстрее и эффективнее команды операторов. При этом затраты на обзвон будут меньше, скорость обработки выше, а вы получите лиды в CRM и отчёт.
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Робот в Скорозвоне
Голосовой робот в Скорозвоне — это инструмент для автоматизированного обзвона базы без участия или в связке с оператором. За считанные часы робот прозвонит десятки тысяч контактов и проинформирует о важном. Дозвоны отправит в CRM или переведет на менеджера, до не ответивших дозвонится, после обзвона сформирует отчет. Посмотрите, как это работает.
Робот звонит нескольким контактам одновременно. Если человек ответил — проиграет загруженный аудиофайл. После чего или завершит звонок, или предложит выбрать вариант ответа в IVR (Interactive Voice Response — Интерактивное голосовое меню). Дальше звонки распределяются в зависимости от решения клиента. Согласных общаться дальше робот соединит с оператором, передаст контакт на внешний номер или отправит в CRM.
Если абонент не взял трубку, линия занята или недоступна, робот перезвонит столько раз, сколько предустановлено в настройках. Если клиент взял трубку, но не дослушал до конца, робот присвоит звонку результат «Не дослушал до конца». Если клиент захотел поговорить с оператором, но не дождался соединения, робот добавит контакт в проект и перезвонит автоматически, чтобы не потерять лида.
Если подключено Распознавание речи, робот запишет ответ абонента и транскрибирует речь в текст. То есть вы получите дословную текстовую расшифровку ответа клиента и сможете проанализировать реакцию целевой аудитории на послание, чтобы улучшить его.
Какие задачи закроет
Робот Скорозвона работает не только как информатор. Он автоматизирует рутинные задачи на каждом этапе воронки и считает результат:
- Протестирует интерес сегмента к продукту
- Прозвонит холодную базу и квалифицирует лиды
- Сообщит о статусе заказа и доставке
- Напомнит о задержке оплаты по кредиту
- Сделает допродажу, даст скидку или бонус
- Пригласит на ивент, напомнит о вебинаре
- Соберет обратную связь от клиентов
11 преимуществ
- Лидгенит со скоростью 30+ лидов/час
- Если база контактов качественная, продукт или услуга интересны сегменту, а оффер сформулирован правильно, скорость лидогенерации — от 30 лидов в час. Смотрите Кейс.
- 25 000 контактов обработает за 6 часов
- Залейте базу любого размера и получите результат. Обзвон тысячи контактов в стандартном режиме по пяти линиям займет пару часов. Если число линий увеличить до 25-ти, то 25 тысяч контактов робот обработает за 6 часов.
- Учтёт часовой пояс клиента
- Робот будет звонить в одинаковое время в разных часовых поясах клиентам от Южно-Сахалинска до Крыма. То есть жители разных географических широт получат звонки, например, в будни с 10 до 19.
- Вычислит автоответчики и сразу сбросит
- Детектируя системные автоответчики сотовых операторов, робот экономит ваше время и деньги. Программа исключает такие номера из обзвона и заносит в список «Обнаружен автоответчик (системный)».
- Обработает 100% номеров
- Робот обработает каждый контакт в списке: заинтересованных переведет на специалистов, лиды отправит заказчику по номеру телефона и, если абонент не ответил, создаст задачу на перезвон.
- Проиграет аудио при ожидании
- Если клиент попросил перевести на сотрудника, а специалист еще не освободился, чтобы человек не положил трубку, робот проиграет ему звуковой файл. Если человек всё-таки положил трубку, робот отметит контакт как пропущенный и перезвонит.
- Отправит sms по результату
- Мы интегрировали Скорозвон с сервисом для рассылок SMS Центр. Благодаря чему робот после автообзвона отправит каждому контакту sms, например, со ссылкой на сайт.
- Переведет ответы клиентов в текст
- Робот запишет и переведет в текст все, что сказал клиент. Это удобно и вам, и клиентам. Им для ответа на вопрос не нужно нажимать кнопки, а вы получите реакцию и развернутый ответ.
- Переместит лиды в amoCRM и Битрикс24
- Благодаря готовым интеграциям Скорозвона с amoCRM и Bitrix24, не нужно перезаливать контакты из одной системы в другую. Робот прозвонит базу и отправит лиды в CRM без дублей и потерь.
- По итогам обзвона предоставит отчёт
- В отчете после обзвона вы увидите четыре категории клиентов: 1 — нажали кнопку, 2 — не дослушали до конца, 3 — дослушали, но не отреагировали, 4 — не взяли трубку.
- Защитит данные от утечки
- Настройте сокрытие номера для операторов на дистанте. Сотрудник будет так же получать карточку клиента, видеть ФИО и название компании, но телефонный номер контакта будет скрыт.
Отличие от предиктивного обзвона
Новые пользователи Скорозвона часто спрашивают, в чем разница между предиктивным обзвоном и роботом, ведь предиктивный диалер есть и там, и там. Отвечаем. Принципиальная разница только в том, что в предиктивном обзвоне программа соединяет взявших трубку сразу с оператором, а в обзвоне роботом человек слушает ранее записанный аудиоролик, после чего робот предлагает нажать на кнопку в голосовом меню или записывает ответы клиентов и транскрибирует их в текст. Робот может перевести потом на оператора, а может и не переводить, отправив sms со ссылкой на сайт, например.
Сколько стоит
4 коп./сек. — самая низкая цена
На рынке автоинформаторов минута роботизированного обзвона, в среднем, обходится компаниям в 8 — 10 руб. В Скорозвоне стоимость минуты — всего 2 р. 40 коп. Вы платите только за голосовые звонки посекундно, абонентской платы нет. Причем при переводе на оператора стоимость не изменится, как в других сервисах, где включается двойной тариф.
Запустите тестовый обзвон. Мы поможем стартовать. Введите номер телефона и ждите звонка менеджера, настройка займет 20 минут.
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