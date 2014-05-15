Часто, объясняя клиентам что такое сервис «Скорозвон», мы говорим о сервисе, который объединяет телефонию, CRM-систему, e-mail и напоминания. Это не CRM-система в чистом виде, CRM в сервисе «Скорозвон» – это только часть большого функционала для звонков, для ведения продаж.

CRM – это Customer Relationship Management, что в переводе с английского означает «управление взаимоотношениями с клиентами». То есть функционал определенной системы, который направлен на организацию удобной работы с данными клиентов, хранение и ведение истории работы с клиентами.

Что включает в себя CRM-ная часть сервиса «Скорозвон»

Загрузка и выгрузка данных о клиентах (клиентской базы)

Загружать данные о клиентах можно автоматически из Excel, либо вручную, заполняя карточки контактов. Скорозвон разбивает всю базу на два вида контактов: контакт как физическое лицо и контакт-организация. Для организаций в карточках добавляются такие данные, как ИНН, сайт, сфера деятельности, контактные лица. Выгружать данные можно также в Excel.

Ведение и хранение истории переговоров с клиентами

В процессе работы с клиентами, при входящих и исходящих звонках, которые менеджер совершает прямо в карточке контакта, он может редактировать данные о контактах (добавлять новые телефоны, новые контактные лица), оставлять комментарии по ходу разговора. Кроме того, что сохраняется каждый комментарий, и отправленные письма клиенту, фиксируются абсолютно все звонки, в том числе записи разговоров. Эта информация неограниченное время хранится в карточке компании до удаления контакта.

Напоминания о повторных звонках

Так как удаленная работа с клиентами по телефону часто сопровождается постоянными перезвонами, то в Скорозвоне предусмотрена возможность создавать напоминания на повторные звонки, на встречи и отправку писем. Менеджеры могут устанавливать задачи на будущее, а в нужный день система сама напомнит пользователю о необходимости связаться с конкретным клиентом.

Удобная работа с контактами

В сервисе предусмотрена возможность передачи контактов между менеджерами. Например, если один из менеджеров заболел или взял отпуск, то на время его отсутствия все контакты можно передать другому пользователю для непрерывной работы с клиентами. В том числе вместе с контактами будут переданы напоминания о повторных звонках, встречах и неотправленных письмах клиентам. Для более удобной работы, новый менеджер сможет прослушать последний звонок предшественника и наилучшим образом подготовится к продолжению общения. Также очень просто контакты можно вернуть.

Отправка e-mail

Из карточки клиента менеджер может сразу отправлять письма и подготовленные коммерческие предложения. Предварительно КП можно создать в настройках сервиса, создать тему и текст письма, вложить нужные файлы. В процессе разговора с клиентом менеджер может прямо в карточке нажать на письмо, при необходимости отредактировать, например, указать ФИО клиента, и отправить.

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