Работа менеджера по продажам требует не только звонить и отвечать на звонки – часто приходится работать с документами и отвлекаться от компьютера. В такие моменты менеджер снимает гарнитуру и может пропустить вызов. Чтобы предупредить подобную ситуацию, в «Скорозвоне» появилась настройка выбора устройства воспроизведения звука.

Теперь менеджер обязательно услышит входящий звонок и успеет ответить – вызов будет воспроизводиться через динамики даже при подключенной гарнитуре. В то же время сам разговор будет осуществляться через гарнитуру.

Возможность доступна всем пользователям, принимающим входящие вызовы. Для осуществления настройки необходимо установить приложение и выбрать устройство для воспроизведения звука входящего звонка. В качестве звука устанавливается мелодия, которая будет воспроизводиться в течение 30 секунд. Пользователь может установить свою мелодию.

Особенности подключения устройств

Устройства должны восприниматься операционной системой как независимые, для этого необходимо подключить их через разные порты (например, гарнитура – USB, колонки – jack 3,5 мм) или разные каналы (например, гарнитура – Wi-Fi, колонки – проводное подключение). Также подходит вариант встроенных динамиков ноутбука и USB гарнитуры.

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