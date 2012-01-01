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Любовь Чащина

Редактор Любовь Чащина
Любовь Чащина, менеджер по продажам
Любовь Чащина
Менеджер по продажам

Об авторе

6 лет в продажах. Эксперт настройки интеграций сервиса с Bitrix24 и AmoCRM. Запускает, в среднем, по  0 клиентских кейсов каждый месяц. Подбирает под каждую задачу уникальную связку решений и функционал. Практика внедрений показывает — Скорозвон решает самые сложные задачи, если на 100% погрузиться в запрос. Иногда клиентам кажется, что задает «неудобные» вопросы, но, в итоге, находит решения, которые усиливают процессы и приносят результат.

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