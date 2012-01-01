Любовь Чащина
Редактор Любовь Чащина
Об авторе
6 лет в продажах. Эксперт настройки интеграций сервиса с Bitrix24 и AmoCRM. Запускает, в среднем, по 0 клиентских кейсов каждый месяц. Подбирает под каждую задачу уникальную связку решений и функционал. Практика внедрений показывает — Скорозвон решает самые сложные задачи, если на 100% погрузиться в запрос. Иногда клиентам кажется, что задает «неудобные» вопросы, но, в итоге, находит решения, которые усиливают процессы и приносят результат.
Публикации автора
- Где взять базу для холодных звонков и почему важно работать с базой
- Интеграция Скорозвона с Битрикс24
- Борьба с возражениями в холодных продажах
- Подготовка сценария первого звонка
- Как подготовиться к холодному звонку
- Холодный звонок: этапы продаж
- Как не пропустить входящий звонок
- Топ 10 самых «убойных» заговоров на удачу в бизнесе
- Топ-5 шагов для успешного звонка
- Рекомендации к сценарию холодного звонка
- Холодные звонки как эффективный инструмент продаж
- Как правильно писать коммерческое предложение
- Что превращает потенциальных клиентов в профессиональных отшивателей
- Способы преодоления секретаря
- Преимущества телефонных продаж
- Пропущенные вызовы. Как перестать терять клиентов
- Прием входящих звонков в сервисе Скорозвон
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