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Управление и отчетность

В этом разделе мы расскажем как запустить или поставить на паузу обзвон, как посмотреть результаты обработки базы и разберем системные результаты обработки базы, с которыми вы можете столкнуться.

  1. Управление автообзвооном 
  2. Отчетность 
  3. Полезная информация о статусах звонка 


Управление автообзвоном

Состояния всех проектов


Статусы, даты начала и завершения проектов, контактность базы вы увидите на странице Обзвон роботом.

Состояние проекта по обзвону роботом 2


  1. Кликните на название проекта, чтобы перейти к информации о состоянии обзвона.
  2. Запустить обзвон. Нажмите на название проекта для автообзвона в списке  → в открывшемся окне "Состояние проекта" нажмите Возобновить
    Если ваш проект уже запущен и вам нужно поставить обзвон на паузу, то также нажмите на название проекта  → в открывшемся окне "Состояние проекта" нажмите Приостановить.
    состояние


  3. Статистика по обзвону:
    • дозвонились - контакты, до которых удалось дозвониться;
    • не дозвонились - контакты, попытки вызова на которые исчерпаны (все вызовы оказались неуспешными);
    • позвоним еще раз - контакты, до которых пока не удалось дозвониться, но будут еще попытки; и контакты, отложенные оператором на перезвон;
    • еще не звонили - контакты, которым еще ни разу не звонили.


Отчетность

Результаты обработки базы по проекту можно оценить при помощи отчетов:

  1. Отчет Проекты и обзвон роботом . Покажет сводную информацию по результатам обработки базы с указанием статусов дозвона, количеством попыток и результатами завершения вызовов.
  2. Отчет Результаты всех вызовов . Детальная информация по результатам обзвона при выгрузке в Excel. Данные отчета также можно получить через API.
    Если у вас включено "распознавание голоса клиента" , то в таблице и в выгружаемом файле есть поле "Комментарий", в котором будет записана речь клиента.

    Результаты последних вызовов


  3. Отчет Результаты последних вызовов . Показывает количество звонков, количество обзвоненных клиентов и позволяет оценить общую конверсию.

    график



Полезная информация о статусах звонка

В отчетах вы можете увидеть системные результаты завершения вызовов. Ниже мы расскажем что они обозначают:

  • Номер из черного списка (системный) - номер клиента на вашем аккаунте добавлен в черный список;
  • Системная ошибка (системный) - проблема на нашей стороне и мы перезвоним клиенту повторно;
  • Потерян (системный) - клиент ответил, но не дождался распределения звонка на оператора при настроенном действии "перевод на сотрудника";
  • Занято (системный) - клиент разговаривает или сбросил звонок;
  • Нет ответа (системный) - клиент не ответил на звонок;
  • Отклонен (системный) - клиент недоступен, выключен телефон или ваш номер заблокирован на стороне оператора связи;
  • Обнаружен автоответчик (системный) - обнаружен автоответчик, вызов завершен.