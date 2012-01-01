В этом разделе мы расскажем как запустить или поставить на паузу обзвон, как посмотреть результаты обработки базы и разберем системные результаты обработки базы, с которыми вы можете столкнуться.





Управление автообзвоном









Статусы, даты начала и завершения проектов, контактность базы вы увидите на странице Обзвон роботом.









Кликните на название проекта, чтобы перейти к информации о состоянии обзвона. Запустить обзвон. Нажмите на название проекта для автообзвона в списке → в открывшемся окне "Состояние проекта" нажмите Возобновить.

Если ваш проект уже запущен и вам нужно поставить обзвон на паузу, то также нажмите на название проекта → в открывшемся окне "Состояние проекта" нажмите Приостановить.







Статистика по обзвону:

• дозвонились - контакты, до которых удалось дозвониться;

• не дозвонились - контакты, попытки вызова на которые исчерпаны (все вызовы оказались неуспешными);

• позвоним еще раз - контакты, до которых пока не удалось дозвониться, но будут еще попытки; и контакты, отложенные оператором на перезвон;

• еще не звонили - контакты, которым еще ни разу не звонили.





Отчетность

Результаты обработки базы по проекту можно оценить при помощи отчетов:

Отчет Проекты и обзвон роботом . Покажет сводную информацию по результатам обработки базы с указанием статусов дозвона, количеством попыток и результатами завершения вызовов. Отчет Результаты всех вызовов . Детальная информация по результатам обзвона при выгрузке в Excel. Данные отчета также можно получить через API.

Если у вас включено "распознавание голоса клиента" , то в таблице и в выгружаемом файле есть поле "Комментарий", в котором будет записана речь клиента.



Отчет Результаты последних вызовов . Показывает количество звонков, количество обзвоненных клиентов и позволяет оценить общую конверсию.









Полезная информация о статусах звонка

В отчетах вы можете увидеть системные результаты завершения вызовов. Ниже мы расскажем что они обозначают: