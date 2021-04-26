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Верификация аккаунта

Мы обязаны проверять достоверность сведений о пользователях нашего сервиса. Поэтому просим вас пройти верификацию.

Верифицированный аккаунт получает полный доступ ко всем возможностям сервиса:

  • проекты с предиктивным диалером;
  • проекты по обзвону роботом;
  • ручной исходящий обзвон;
  • прием входящих вызовов.

До прохождения верификации данные функции ограничены. В этом разделе описаны способы верификации и возможности оценки сервиса до верификации.

Как верифицировать аккаунт

Верифицировать аккаунт можно в разделе "Профиль".

Верификация аккаунта в профиле Skorozvon

💡 Не видите этой кнопки у себя на аккаунте? Значит аккаунт уже верифицирован, можете продолжать пользоваться сервисом.

Для юридических лиц:

  1. Оплатить услуги сервиса по счету.
    При поступлении оплаты по счету аккаунт автоматически верифицируется и вы получаете полный доступ к сервису. Самый быстрый способ верификации аккаунта. Отправка документов не требуется, достаточно оплаты по счету. Счет можно скачать в разделе "Баланс".

    Верификация для фридических лиц: Оплата услуг сервиса по счету

  2. Отправить документы для проверки.
    В форме отправки выберите тип верификации и загрузите указанные документы.

    Верификация для фридических лиц: Отправка документов

Для физических лиц:

Верифицировать аккаунт и подтвердить свою личность можно через авторизацию на ГосУслугах. Это займет не более минуты.

Верификация аккаунта на Госуслугах

👉 Ваша учетная запись на ГосУслугах должна быть подтверждена. Иначе верификация в Скорозвоне не пройдет.

💡 Возникли сложности с верификацией аккаунта? Напишите нам, и мы обязательно поможем.

Как оценить возможности сервиса до прохождения верификации

  1. 10 тестовых рублей. На них можно протестировать сервис и совершить несколько ручных звонков;

  2. Запустить тестовый проект "Запусти меня" в разделе "Проекты".
    Это учебный проект, который расскажет и покажет как строится работа;

  3. Запустить тестовые проекты по обзвону роботом. Робот позвонит на указанный вами номер и покажет примеры работы по шаблонам:

    • «Только ролик». Робот позвонит и воспроизведет ролик с информацией;

    • «Жми на кнопку». После ролика робот предложит нажать на кнопку и соединит с оператором;

    • «Скажи "Да!"». После ролика робот предложит прислать смс с подробностями.

  4. Посмотреть на нашем сайте видеоинструкции по быстрому запуску и возможностям сервиса.