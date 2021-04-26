Верификация аккаунта

До прохождения верификации данные функции ограничены. В этом разделе описаны способы верификации и возможности оценки сервиса до верификации.

Мы обязаны проверять достоверность сведений о пользователях нашего сервиса. Поэтому просим вас пройти верификацию.

Как верифицировать аккаунт

Верифицировать аккаунт можно в разделе "Профиль".

💡 Не видите этой кнопки у себя на аккаунте? Значит аккаунт уже верифицирован, можете продолжать пользоваться сервисом.



Для юридических лиц:

Оплатить услуги сервиса по счету.

При поступлении оплаты по счету аккаунт автоматически верифицируется и вы получаете полный доступ к сервису. Самый быстрый способ верификации аккаунта. Отправка документов не требуется, достаточно оплаты по счету. Счет можно скачать в разделе "Баланс". Отправить документы для проверки.

В форме отправки выберите тип верификации и загрузите указанные документы.

Для физических лиц:

Верифицировать аккаунт и подтвердить свою личность можно через авторизацию на ГосУслугах. Это займет не более минуты.

👉 Ваша учетная запись на ГосУслугах должна быть подтверждена. Иначе верификация в Скорозвоне не пройдет.

💡 Возникли сложности с верификацией аккаунта? Напишите нам, и мы обязательно поможем.