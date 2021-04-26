Верификация аккаунта

💡 Не видите этой кнопки у себя на аккаунте? Значит аккаунт уже верифицирован, можете продолжать пользоваться сервисом.
Для юридических лиц:
Оплатить услуги сервиса по счету. При поступлении оплаты по счету аккаунт автоматически верифицируется и вы получаете полный доступ к сервису. Самый быстрый способ верификации аккаунта. Отправка документов не требуется, достаточно оплаты по счету. Счет можно скачать в разделе "Баланс".
Отправить документы для проверки. В форме отправки выберите тип верификации и загрузите указанные документы.
Для физических лиц:
Верифицировать аккаунт и подтвердить свою личность можно через авторизацию на ГосУслугах. Это займет не более минуты.
👉 Ваша учетная запись на ГосУслугах должна быть подтверждена. Иначе верификация в Скорозвоне не пройдет.
💡 Возникли сложности с верификацией аккаунта? Напишите нам, и мы обязательно поможем.
Как оценить возможности сервиса до прохождения верификации
10 тестовых рублей. На них можно протестировать сервис и совершить несколько ручных звонков;
Запустить тестовый проект "Запусти меня" в разделе "Проекты". Это учебный проект, который расскажет и покажет как строится работа;
Запустить тестовые проекты по обзвону роботом. Робот позвонит на указанный вами номер и покажет примеры работы по шаблонам:
«Только ролик». Робот позвонит и воспроизведет ролик с информацией;
«Жми на кнопку». После ролика робот предложит нажать на кнопку и соединит с оператором;
«Скажи "Да!"». После ролика робот предложит прислать смс с подробностями.
Посмотреть на нашем сайте видеоинструкции по быстрому запуску и возможностям сервиса.