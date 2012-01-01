Передачу сделок из amoCRM в Скорозвон легко настроить с помощью готовой интеграции. Для этого нужно:



В Скорозвоне

Зайдите на ваш аккаунт в Скорозвоне в раздел Настройки - Интеграции - amoCRM Выберите блок настройки Из amoCRM в сервис Введите название настройки В блоке Куда добавлять:

Укажите место добавления:

Сотрудник — выберите одного или группу сотрудников, между которыми будут распределяться сделки при передаче в Скорозвон.

Проект — выберите из списка проект или проект обзвона роботом, в который будут добавлены лиды для автоматического прозвона.

— выберите одного или группу сотрудников, между которыми будут распределяться сделки при передаче в Скорозвон. — выберите из списка проект или проект обзвона роботом, в который будут добавлены лиды для автоматического прозвона. Если хотите, чтобы при повторном перемещении сделки в настроенный этап, контакту совершался повторный звонок → активируйте чекбокс Совершать звонок при повторном добавлении в проект

В блоке Дополнительно можно назначить теги на сделки, которые будут переданы из amoCRM. Это позволит легче находить контакты и анализировать отчеты. Нажмите Сохранить → сгенерируется вебхук для вставки в amoCRM → скопируйте его





В amoCRM

В amoCRM перейдите в воронку, из которой планируете передавать сделки в Скорозвон → перейдите в раздел Сделки → нажмите Настроить

Важно! Настройка доступна только для роли Администратор







Затем:

Выберите и кликните на свободную область этапа, в который поступают сделки Выберите Отправить webhook Настройте вебхук: Добавьте условия , если необходимо передавать не все сделки или нужно распределить их по разным проектам

, если необходимо передавать не все сделки или нужно распределить их по разным проектам Проверьте подходит ли вам условие выполнения передачи сделок в Скорозвон. Изначально стоит Выполнить: При переходе в этап .

Например, если у вас настроено создание сделки в этапе, то вам нужно установить условие Выполнить: При переходе или создании в этапе .

. Например, если у вас настроено создание сделки в этапе, то вам нужно установить условие . Укажите URL: вставьте вебхук, скопированный из Скорозвона

вставьте вебхук, скопированный из Скорозвона Если нужно передать в Скорозвон сделки, которые уже находятся в выбранном этапе воронки, активируйте чекбокс Применить триггер к текущим сделкам в статусе

Готово Сохраните настройки











Настройка завершена.

Теперь сделки будут передаваться в Скорозвон для дальнейшей обработки, при попадании в выбранный этап воронки.



Разберем настройку интеграции amoCRM на примерах.



Компания по работе с иностранными студентами получает заявки в amoCRM. Заявки поступают от студентов из разных стран.



Передавать поступившие заявки в проект Распределять заявки из разных стран по разным проектам для обзвона менеджерами, которые говорят на языке студента



Задачи:

Как будем решать задачу клиента?

В Скорозвоне

Создаем под каждый язык свой проект в Скорозвоне (Настройки - Проекты). В него добавляем менеджеров, которые говорят на этом языке. В разделе Настройки - Интеграции - amoCRM подключаем ваш аккаунт, если еще не подключен — на вкладке "Из amoCRM в сервис" создаем настройки для каждого языка с местом добавления в соответствующий ранее созданный проект — копируем вебхук.



В amoCRM

В воронке, из которой планируем передавать сделки, переходим в раздел Сделки и жмем на кнопку Настроить Выбираем этап для передачи сделок в Скорозвон для обработки, например, “Квалифицировать” → кликаем на ячейку под этапом →Выбираем API + Отправить вебхук Указываем условия передачи:

Язык = французский;

Выполнить: при переходе и создании в этапе;

Вставляем вебхук из Скорозвона для проекта “Французcкий”;

Ставим галку Применить к текущим… Создаем аналогичные настройки для остальных языков.

В результате все сделки распределятся по проектам с соответствующими менеджерами и начнут дозваниваться до абитуриентов. Тех, кто поднял трубку соединят с соответствующими менеджерами. После разговора запись и результат сохранятся в карточке.



Агентству недвижимости нужно получить подтверждение намерений в покупке квартир. Подтвержденные заявки отфильтровать и в дальнейшем обработать.



Задачи:

Актуализировать базу с помощью обзвона роботом, чтобы не тратить время на ручной обзвон и получение подтверждения намерений или же отказа. Рассортировать базу по итогу результатов обзвона роботом и передвинуть подтвержденные заявки в этап для дальнейшей обработки

Как будем решать задачу клиента?



В Скорозвоне

Создаем обзвон роботом в Скорозвоне (Настройки - Обзвон роботом). В разделе Настройки - Интеграции - amoCRM подключаем ваш аккаунт, если еще не подключен — на вкладке Из amoCRM в сервис создаем настройки для подтверждения сделки с местом добавления в соответствующий ранее созданный проект обзвона роботом — копируем вебхук В этом же разделе на вкладке Из сервиса в amoCRM создаем настройки для обработки результатов обзвона роботом и устанавливаем галку для движения сделок по этапам, чтобы при подтверждении актуальности заявки, сделка в amoCRM передвинулась в следующий этап для дальнейшей обработки оператором.

В amoCRM

Выполняем настройки аналогично предыдущему примеру, изменив условия передачи сделки



В результате заявки будут обработаны роботом. Те клиенты, которые подтвердят свои намерения в покупке квартиры, будут передвинуты в amoCRM в стадию дальнейшей обработки уже операторами.



