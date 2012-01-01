Скорозвон → Битрикс24
Настройки интеграции в Скорозвоне
1. При первом подключении происходит автоматическая синхронизация данных. В дальнейшем при изменении набора полей или значений в «Битрикс24» проводите ручную синхронизацию, нажав на кнопку «Синхронизация». Сохраненные параметры настройки при этом не сбрасываются.
2. Укажите название новой настройки или выберите уже существующую для редактирования.
3. Выберите сотрудников в «Скорозвоне», на которых будет распространяться данная настройка.
4. Укажите действие в «Скорозвоне». В этом блоке вы выбираете условия, при выполнении которых будет совершаться действие на аккаунте «Битрикс24».
- Результат завершения вызова.
При выборе данного условия необходимо указать нужный сценарий и результаты завершения разговора.
- Заполнение анкеты.
При выборе данного условия необходимо указать анкету. Действие считается выполненным, если заполнение анкеты закончилось нажатием на кнопку «Завершить».
5. Вы можете настроить передачу контактов из Скорозвона в раздел Лиды или Контакты Битрикс24.
6. При выборе создания Компании или контакта настройте соответствие полей организации и контакта в «Скорозвоне» с компанией и контактом в «Битрикс24». Сущности в «Битрикс24» будут аналогичны передаваемым из «Скорозвона», т.е. Контакт преобразуется в Контакт, Организация в Компанию, Организация с вложенными контактами в Компанию с контактами.
- Настройте доступ к передаваемым из «Скорозвона» в «Битрикс24» сущностям. При выборе чекбокса «Присвоить создаваемым сущностям значение «Доступен для всех», компании и контакты будут доступны всем пользователям аккаунта. Если чекбокс не будет выбран, то компании и контакты будут доступны только Ответственному.
- Назначайте «Источник» передаваемым контактам, чтобы отслеживать эффективность звонков через «Скорозвон». Значение «Источник» доступно только для сущности «Контакт», поэтому при выбранном значении и передаче в «Битрикс24» организации без вложенных контактов автоматически внутри компании создается пустой контакт, к которому привязывается источник. В остальных случаях поле источник привязывает к передаваемому контакту.
- Настройте соответствие полей для сущности «Компания» в «Битрикс24»
Часть соответствий проставлена автоматически, но при необходимости вы можете их изменить. Обязательно нужно поставить соответствия для полей со звездочкой. Если сервису не удастся найти соответствия для каких-либо обязательных полей Битрикс24, то такие поля будут выведены отдельно.
- Настройте соответствие полей для сущности «Контакт» в «Битрикс24»
7. При выборе создания Лида настройте статус лида. Скорозвон предложит на выбор все статусы, кроме последнего (финального), которые ранее были настроены в Битрикс24.
- Назначайте «Источник» передаваемым контактам, чтобы отслеживать эффективность звонков через «Скорозвон». Значение «Источник» доступно только для сущности «Контакт», поэтому при выбранном значении и передаче в «Битрикс24» организации без вложенных контактов автоматически внутри компании создается пустой контакт, к которому привязывается источник. В остальных случаях поле источник привязывает к передаваемому контакту.
- Настройте доступ к передаваемым из «Скорозвона» в «Битрикс24» сущностям. При выборе чекбокса «Присвоить создаваемым сущностям значение «Доступен для всех», компании и контакты будут доступны всем пользователям аккаунта. Если чекбокс не будет выбран, то компании и контакты будут доступны только Ответственному. Подробнее о доступе в Битрикс24 можно посмотреть в документации Битрикс24 .
-
Настройте соответствие полей для сущности «Организация» в «Битрикс24»
Часть соответствий проставлена автоматически, но при необходимости вы можете их изменить. Обязательно нужно выбрать соответствия для полей со звездочкой. Если сервису не удастся найти соответствия для каких-либо обязательных полей Битрикс24, то такие поля будут выведены отдельно.
- Настройте соответствие полей для сущности «Контакт» в «Битрикс24»
8. Укажите, какое количество активностей передавать в «Битрикс24».
Вы можете передавать как всю историю активностей, так и несколько.
9. Чтобы вместе с активностями передавались записи звонков, поставьте галку «Записи двух последних разговоров».
10. Укажите, нужно ли создавать сделку в «Битрикс24» при передаче сущностей. При выборе сделки укажите “Название”, “Тип”, “Направление” и “Стадию”.
Сделка привязывается к создаваемой вместе с ней компании или контакту.
Важно! При передаче сущностей в раздел Лиды настройка Создание сделки недоступна.
11. Вы можете настроить автоматическое создание задачи в «Битрикс24». Для этого вам необходимо установить чекбокс «Создавать задачу» и указать «Название», «Описание» и «Крайний срок» выполнения задачи.
Заданное название и описание будет одинаковое для все создаваемых задач в «Битрикс24». В описание задачи автоматически добавляется информация со ссылкой на компанию или контакт, к которому она привязана.
12. Выберите «Ответственного» в «Битрикс24», который будет назначен для всех создаваемых сущностей. При выборе нескольких ответственных данные будут поочередно передаваться каждому из них.
Важно! Если Вам нужно настроить соответствие аккаунтов в Скорозвоне и Битрикс24, чтобы сущности передавались в Битрикс24 на того же менеджера, который обрабатывал их в Скорозвоне, то нужно создать несколько правил интеграции. Например, для передачи сущностей Менеджеру1 в интеграции нужно создать правило, где Сотрудник в Скорозвоне указан Менеджер1 и Ответственный в Битрикс24 - Менеджер1. Аналогично прописываются правила для Менеджера2 и других.
13. Нажмите «Сохранить».
Для отключения интеграции нажмите на корзину.
14. Информацию о звонке, совершенном в сервисе Скорозвон, можно посмотреть в разделе «Лента» карточки созданной сущности Битрикс24. Записи звонков доступны в разделе «Дела».