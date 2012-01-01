Настройки интеграции в Скорозвоне



1. При первом подключении происходит автоматическая синхронизация данных. В дальнейшем при изменении набора полей или значений в «Битрикс24» проводите ручную синхронизацию, нажав на кнопку «Синхронизация». Сохраненные параметры настройки при этом не сбрасываются.











2. Укажите название новой настройки или выберите уже существующую для редактирования.

3. Выберите сотрудников в «Скорозвоне», на которых будет распространяться данная настройка.





4. Укажите действие в «Скорозвоне». В этом блоке вы выбираете условия, при выполнении которых будет совершаться действие на аккаунте «Битрикс24».

Результат завершения вызова.

При выборе данного условия необходимо указать нужный сценарий и результаты завершения разговора.

Заполнение анкеты.

При выборе данного условия необходимо указать анкету. Действие считается выполненным, если заполнение анкеты закончилось нажатием на кнопку «Завершить».





5. Вы можете настроить передачу контактов из Скорозвона в раздел Лиды или Контакты Битрикс24.

6. При выборе создания Компании или контакта настройте соответствие полей организации и контакта в «Скорозвоне» с компанией и контактом в «Битрикс24». Сущности в «Битрикс24» будут аналогичны передаваемым из «Скорозвона», т.е. Контакт преобразуется в Контакт, Организация в Компанию, Организация с вложенными контактами в Компанию с контактами.

Настройте доступ к передаваемым из «Скорозвона» в «Битрикс24» сущностям. При выборе чекбокса «Присвоить создаваемым сущностям значение «Доступен для всех», компании и контакты будут доступны всем пользователям аккаунта. Если чекбокс не будет выбран, то компании и контакты будут доступны только Ответственному.

Назначайте «Источник» передаваемым контактам, чтобы отслеживать эффективность звонков через «Скорозвон». Значение «Источник» доступно только для сущности «Контакт», поэтому при выбранном значении и передаче в «Битрикс24» организации без вложенных контактов автоматически внутри компании создается пустой контакт, к которому привязывается источник. В остальных случаях поле источник привязывает к передаваемому контакту.







передаваемым контактам, чтобы отслеживать эффективность звонков через «Скорозвон». Значение «Источник» доступно только для сущности «Контакт», поэтому при выбранном значении и передаче в «Битрикс24» организации без вложенных контактов автоматически внутри компании создается пустой контакт, к которому привязывается источник. В остальных случаях поле источник привязывает к передаваемому контакту. Настройте соответствие полей для сущности «Компания» в «Битрикс24»

Часть соответствий проставлена автоматически, но при необходимости вы можете их изменить. Обязательно нужно поставить соответствия для полей со звездочкой. Если сервису не удастся найти соответствия для каких-либо обязательных полей Битрикс24, то такие поля будут выведены отдельно.









Часть соответствий проставлена автоматически, но при необходимости вы можете их изменить. Обязательно нужно поставить соответствия для полей со звездочкой. Если сервису не удастся найти соответствия для каких-либо обязательных полей Битрикс24, то такие поля будут выведены отдельно. Настройте соответствие полей для сущности «Контакт» в «Битрикс24»





7. При выборе создания Лида настройте статус лида. Скорозвон предложит на выбор все статусы, кроме последнего (финального), которые ранее были настроены в Битрикс24.

Назначайте «Источник» передаваемым контактам, чтобы отслеживать эффективность звонков через «Скорозвон». Значение «Источник» доступно только для сущности «Контакт», поэтому при выбранном значении и передаче в «Битрикс24» организации без вложенных контактов автоматически внутри компании создается пустой контакт, к которому привязывается источник. В остальных случаях поле источник привязывает к передаваемому контакту.

Настройте доступ к передаваемым из «Скорозвона» в «Битрикс24» сущностям. При выборе чекбокса «Присвоить создаваемым сущностям значение «Доступен для всех», компании и контакты будут доступны всем пользователям аккаунта. Если чекбокс не будет выбран, то компании и контакты будут доступны только Ответственному. Подробнее о доступе в Битрикс24 можно посмотреть в документации Битрикс24 .









Настройте соответствие полей для сущности «Организация» в «Битрикс24»

Часть соответствий проставлена автоматически, но при необходимости вы можете их изменить. Обязательно нужно выбрать соответствия для полей со звездочкой. Если сервису не удастся найти соответствия для каких-либо обязательных полей Битрикс24, то такие поля будут выведены отдельно.









Настройте соответствие полей для сущности «Контакт» в «Битрикс24»





8. Укажите, какое количество активностей передавать в «Битрикс24».

Вы можете передавать как всю историю активностей, так и несколько.





9. Чтобы вместе с активностями передавались записи звонков, поставьте галку «Записи двух последних разговоров».





10. Укажите, нужно ли создавать сделку в «Битрикс24» при передаче сущностей. При выборе сделки укажите “Название”, “Тип”, “Направление” и “Стадию”.

Сделка привязывается к создаваемой вместе с ней компании или контакту.





Важно! При передаче сущностей в раздел Лиды настройка Создание сделки недоступна.





11. Вы можете настроить автоматическое создание задачи в «Битрикс24». Для этого вам необходимо установить чекбокс «Создавать задачу» и указать «Название», «Описание» и «Крайний срок» выполнения задачи.

Заданное название и описание будет одинаковое для все создаваемых задач в «Битрикс24». В описание задачи автоматически добавляется информация со ссылкой на компанию или контакт, к которому она привязана.





12. Выберите «Ответственного» в «Битрикс24», который будет назначен для всех создаваемых сущностей. При выборе нескольких ответственных данные будут поочередно передаваться каждому из них.

Важно! Если Вам нужно настроить соответствие аккаунтов в Скорозвоне и Битрикс24, чтобы сущности передавались в Битрикс24 на того же менеджера, который обрабатывал их в Скорозвоне, то нужно создать несколько правил интеграции. Например, для передачи сущностей Менеджеру1 в интеграции нужно создать правило, где Сотрудник в Скорозвоне указан Менеджер1 и Ответственный в Битрикс24 - Менеджер1. Аналогично прописываются правила для Менеджера2 и других.





13. Нажмите «Сохранить».

Для отключения интеграции нажмите на корзину.





14. Информацию о звонке, совершенном в сервисе Скорозвон, можно посмотреть в разделе «Лента» карточки созданной сущности Битрикс24. Записи звонков доступны в разделе «Дела».