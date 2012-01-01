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8 800 333 97 02 Звонок бесплатный

История активностей

Раздел карточки контакта с информацией о входящих и исходящих вызовах, отправленных письмах и смс, заполненных анкетах, комментариях и смене ответственных сотрудников.

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Редактирование активности

Редактирование доступно администратору и ответственному менеджеру.