Раздел карточки контакта с информацией о входящих и исходящих вызовах, отправленных письмах и смс, заполненных анкетах, комментариях и смене ответственных сотрудников.

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Редактирование активности

Редактирование доступно администратору и ответственному менеджеру.



