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8 800 333 97 02 Звонок бесплатный

Настройка номера телефона

Для того, чтобы совершать звонки из сервиса, настройте номер телефона. Этот номер будет отображаться вашим клиентам.

Для этого нажмите на ваше Имя в верхнем меню. В выпадающем меню выберите Настройки – Телефония.

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1. Выберите номер для совершения вызовов:

  • Общий номер – для всех пользователей будет настроен один номер телефона, с которого они будут совершать звонки и который будет отображаться клиентам.
  • Персональные номера – каждый пользователь настраивает самостоятельно на своем аккаунте личный номер телефона. При звонке клиент увидит личный номер сотрудника. Администратор может просмотреть, подтвержден ли у пользователя номер, нажав на ссылку «Показать номера пользователей».

2. Укажите и подтвердите ваш номер телефона. Вам придет смс или поступит звонок, в котором будет код подтверждения номера.

Подтверждение номера необходимо продлевать каждые 3 месяца. Срок действия подтверждения вы можете контролировать и продлевать его заранее, чтобы не блокировать работу сотрудников. Без подтверждения номера звонки из сервиса не доступны.

Рекомендации по настройке номера

1. Не использовать в качестве АОН номера большой четверки (МТС, Билайн, Мегафон, Теле2) и операторов, использующих их инфраструктуру (Yota, Тинькофф), т.к. могут быть проблемы с дозвоном на их сети.

Вместо них использовать:
1.1. если нужен мобильный АОН, то виртуальные номера альтернативных операторов, например, МТТ, МСН Телеком, Телфин и другие.
1.2. если подходят городские Москвы, то за приобретением номера можно обратиться в поддержку сервиса Скорозвон по почте welcome@skorozvon.ru или по номеру, указанному на сайте skorozvon.ru.
1.3. если нужен городской других городов, то не использовать Ростелеком, приобретать номера других операторов связи. Номер можно также приобрести, обратившись в поддержку сервиса Скорозвон.

2. Если номер установлен и звонки проходят, то важно обеспечить ответ на данном номере - поднятие трубки. Если номер не будет принимать входящие звонки (будет отключен), то операторы связи могут заблокировать звонки с этого номера. Если стабильное поднятие трубки обеспечить не удается, то дополнительно на номер нужно настроить IVR или автоответчик.