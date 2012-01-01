Для того, чтобы совершать звонки из сервиса, настройте номер телефона. Этот номер будет отображаться вашим клиентам.

Для этого нажмите на ваше Имя в верхнем меню. В выпадающем меню выберите Настройки – Телефония.





1. Выберите номер для совершения вызовов:

Общий номер – для всех пользователей будет настроен один номер телефона, с которого они будут совершать звонки и который будет отображаться клиентам.

Персональные номера – каждый пользователь настраивает самостоятельно на своем аккаунте личный номер телефона. При звонке клиент увидит личный номер сотрудника. Администратор может просмотреть, подтвержден ли у пользователя номер, нажав на ссылку «Показать номера пользователей».

2. Укажите и подтвердите ваш номер телефона. Вам придет смс или поступит звонок, в котором будет код подтверждения номера.

Подтверждение номера необходимо продлевать каждые 3 месяца. Срок действия подтверждения вы можете контролировать и продлевать его заранее, чтобы не блокировать работу сотрудников. Без подтверждения номера звонки из сервиса не доступны.

Рекомендации по настройке номера

1. Не использовать в качестве АОН номера большой четверки (МТС, Билайн, Мегафон, Теле2) и операторов, использующих их инфраструктуру (Yota, Тинькофф), т.к. могут быть проблемы с дозвоном на их сети.

Вместо них использовать:

1.1. если нужен мобильный АОН, то виртуальные номера альтернативных операторов, например, МТТ, МСН Телеком, Телфин и другие.

1.2. если подходят городские Москвы, то за приобретением номера можно обратиться в поддержку сервиса Скорозвон по почте welcome@skorozvon.ru или по номеру, указанному на сайте skorozvon.ru.

1.3. если нужен городской других городов, то не использовать Ростелеком, приобретать номера других операторов связи. Номер можно также приобрести, обратившись в поддержку сервиса Скорозвон.





2. Если номер установлен и звонки проходят, то важно обеспечить ответ на данном номере - поднятие трубки. Если номер не будет принимать входящие звонки (будет отключен), то операторы связи могут заблокировать звонки с этого номера. Если стабильное поднятие трубки обеспечить не удается, то дополнительно на номер нужно настроить IVR или автоответчик.