Вы можете подключить свою АТС к сервису, чтобы через нее осуществлять звонки. При этом все возможности сервиса остаются Вам доступны: звонки фиксируются в «Вызовах», отображаются в карточках клиентов, записываются.

Настройка собственной АТС

1. Укажите номер SIP-телефона, который используется у Вас в АТС, в специальное поле.

2. Укажите адрес сервера АТС, например, pbx.companyname.ru:1122.

3. Укажите логин доступа к вашей АТС, например: 001122.

4. Укажите домен АТС.

5. Введите пароль доступа к АТС и нажмите «Отправить заявку».

Отправленная заявка поступит напрямую в отдел технической поддержки сервиса Скорозвон. Информация о создании заявки поступит на электронную почту, на которую зарегистрирован Ваш аккаунт или на контактную почту.

Информация об успешном подключении Вашей АТС поступит на электронную почту.

Для того, чтобы отключить АТС, нажмите кнопку «Отключить». После успешного отключения в сервисе отобразится специальное сообщение, что собственная телефония успешно отключена.

Важно: Стоимость услуги «Подключение собственной АТС» составляет 1990 рублей в месяц. Списание за подключение происходит ежедневно равными долями. Тарификация исходящих вызовов будет осуществляться на стороне и по тарифам Вашего оператора.

Примеры настроек для разных операторов

МультиФон

Важно: если номер используется в сервисе только для совершения исходящих вызовов и не подключен в качестве входящего, а, например, приём входящих вызовов осуществляется на мобильном телефоне, то необходимо установить режим маршрутизации входящих вызовов «Только на мобильный». Для проверки и установки соответствующего режима воспользуйтесь инструкцией на сайте (Как настроить режим приема входящих вызовов?)

Sipnet