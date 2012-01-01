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8 800 333 97 02 Звонок бесплатный

Поиск по базе контактов

В сервисе доступно поле «Позвонить или найти», которое позволяет найти необходимый контакт по любому полю из карточки или позвонить, прописав номер телефона.

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Для поиска контакта по одному из полей карточки Вам нужно ввести в «Позвонить или найти» содержание одного из полей. Сервис предложит все подходящие варианты.

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Для звонка нужно ввести номер в международном формате.

Если в сервисе ранее был заведен контакт, то Вам откроется список контактов, которые содержат искомый номер.

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Если в сервисе не был ранее заведен контакт с искомым номером, то Вам будет предложено позвонить или создать клиента.

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Введя номер телефона, Вы можете нажать на клавишу «Enter», при этом сервис автоматически создаст новую карточку организации и инициирует набор по номеру. В процессе обработки клиента Вы сможете отредактировать создавшуюся карточку.