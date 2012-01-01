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Голосовое меню

Одноуровневое голосовое меню

Голосовое меню — это звуковой файл, проигрываемый при звонке клиента, с возможностью выбора клиентом определенного действия: перевод звонка в нужный отдел компании, перевод на конкретного сотрудника, проигрывание информации и так далее.

Для настройки голосового меню перейдите в Кабинет (Имя пользователя)—Настройки—Входящие—Голосовое меню (IVR), нажмите «Создать».

На странице настроек откроется форма создания первого голосового меню. По умолчанию оно является главным. Создавать вы можете несколько вариантов голосового меню и выбирать нужный для проигрывания.

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Выберите время, в которое будет проигрываться IVR:

  • В любое время — IVR проигрывается всё время, независимо от установки рабочего времени;
  • В рабочее время — IVR проигрывается только в рабочее время;
  • Вне рабочего времени — IVR проигрывается только вне рабочего времени;
  • Никогда — IVR не проигрывается.

Загрузите голосовое приветствие, которое будет проигрываться клиенту при входе в меню. Размер файла до 10 МБ, формат MP3, WAV,WMA.

С помощью ссылки «Добавить кнопку» добавьте нужные цифры и действия, совершаемые при нажатии на них.

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Для кнопок доступны следующие действия:

  • Перевод на пользователя;
  • Перевод на группу пользователей;
  • Перевод на внешний номер;
  • Перевод на другое меню (заблокировано, если меню одноуровневое);
  • Проигрывание звукового файла;
  • Повторное воспроизведение;
  • Завершение вызова.

В пункте «Повторять» укажите как и какое количество раз повторять звуковой файл в случае бездействия звонящего абонента:

  • Несколько раз (нужно указать сколько раз в специальном поле);
  • Циклически (запись будет повторяться беспрерывно с интервалом 5 секунд);
  • Нет.

В случае, если пользователем не был выбран ни один пункт меню за время ожидания ввода данных, можно выбрать нужное действие:

  • Перевод на пользователя;
  • Перевод на группу пользователей;
  • Перевод на внешний номер;
  • Перевод на другое меню (заблокировано, если меню одноуровневое);
  • Проигрывание звукового файла;
  • Повторное воспроизведение;
  • Завершение вызова.

Нажмите «Сохранить». При необходимости Вы можете создать несколько голосовых меню с помощью кнопки «Добавить меню».

Если у вас подключено нескольких номеров, то тогда одни настройки IVR можно сохранить для всех номеров.

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Многоуровневое голосовое меню

Вы можете создать многоуровневое голосовое меню. Для этого создайте несколько голосовых меню. Далее в первом укажите номер кнопки для перехода к следующему меню и выберите его с помощью выбора действия «Перевод на меню».

Если при настройке IVR Вашему клиенту нужно выбрать язык меню, то нужно создать два или более дополнительных меню на разных языках. В Главном меню указывается переход на нужное дополнительное меню.

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