Настройка данных пользователя

Настройка данных пользователя осуществляется в разделе Кабинет (Имя пользователя)- Настройки - Профиль. В поле «Фамилия, имя, отчество» Вы можете изменить свои данные, для этого введите Ваши фамилию, имя, отчество.

Также Вы можете указать контактный e-mail и телефон для связи с Вами специалистов технической поддержки. Эти данные нигде не отображаются и используются исключительно для оперативного осуществления поддержки и информирования.

Часовой пояс Вы можете настраивать самостоятельно либо выбрать автоматический режим, поставив чекбокс в соответствующем поле.

Нажмите кнопку «Сохранить».