Общие настройки входящих вызовов

Для приема входящих вызовов вы можете подключить несколько номеров. Настройки отдельные для каждого номера.

Перед основной настройкой укажите «Название линии». Это название будет отображаться при входящем звонке, и оператор сразу увидит, по какому вопросу звонят.

Общие настройки

1. Выберите менеджеров для приема входящих вызовов. Входящие звонки могут принимать как все менеджеры, так и выборочно несколько. Для этого Вам необходимо галочками отметить пользователей, которые будут принимать звонки.

2. Выберите сценарий распределения вызовов:

Случайный — вызов поступает случайно выбранному менеджеру.

Наиболее свободный менеджер — вызов поступает менеджеру, у которого с момента окончания последнего разговора прошло больше времени, чем у других. Затем на менеджера, у которого это время меньше и т.д.

Последовательный — вызов последовательно поступает менеджерам в соответствии с выбранной очерёдностью. Очередность настраивается при выборе менеджеров для приема входящих вызовов с помощью перемещения стрелками в поле «Очередность»

Также Вы можете учитывать привязку контакта к менеджеру, поставив чекбокс в соответствующем поле. В этом случае, независимо от выбранного сценария, вызов клиента, который есть в базе определенного менеджера, обязательно поступит сначала ему (если он активен).

Если Вы выберите настройку «Дозваниваться только ответственному сотруднику и не переводить вызов на других сотрудников», то звонок не будет переводиться на других менеджеров, кроме ответственного за клиента.

Здесь же Вы настраиваете время ответа менеджера перед переводом на следующего и указываете ответственного за пропущенные вызовы пользователя, который будет получать уведомления о пропущенных звонках в нерабочее время и при отсутствии всех менеджеров на e-mai. В рабочее время уведомление получает пользователь, которому первому поступил вызов.

3. Укажите рабочее время, заполнив специальные поля. В нерабочее время звонки в сервис поступать не будут.

Нажмите «Сохранить». Сохранить настройки Вы можете как для одного настраиваемого номера, так и для всех, подключенных на Вашем аккаунте.

4. Также Вам доступна дополнительная настройка, которая дает возможность определить ответственного за пропущенные вызовы в случае переадресации звонков на общий номер или если в настройках не указаны менеджеры для приема входящих звонков. В соответствии с данной настройкой ответственному менеджеру будут отправляться письма на e-mail о пропущенных звонках.

5. Настройте звук входящего вызова. Вы можете выбрать устройство для воспроизведения звука входящего звонка. Например, звук входящего вызова будет воспроизводиться через колонки, а разговор осуществляться через гарнитуру. Настройка доступна администратору и менеджерам, которым разрешено принимать входящие вызовы. Для осуществления настройки необходимо перейти в раздел «Входящие» — «Общие настройки» — «Настройка звука» и следовать инструкции:

Скачайте приложение для Windows.

Установите приложение на компьютере, с которого ведётся работа в сервисе.

Для Firefox и Opera перейдите по ссылке для установки сертификата. Выберите "Я понимаю риск — Добавить исключение".

Обновите страницу для отображения статуса установки приложения (зеленая галочка — приложение установлено, знак минус — приложение не установлено).

Выберите устройство, через которое будет воспроизводиться звук входящего звонка.

Настройки распространяются на все входящие звонки, независимо от номера, на котором настраиваются. Мелодия входящего вызова воспроизводится в течение 30 секунд.

Важно: Особенности подключения устройств

Устройства должны восприниматься ОС как независимые устройства воспроизведения. Наиболее достоверный вариант, когда устройства подключены к компьютеру через разные порты (например, гарнитура - USB и колонки - jack 3,5 мм) или через разные каналы (например, гарнитура - WiFi и колонки - проводное подключение). Также подходит вариант встроенных динамиков ноутбука и USB гарнитуры. Посмотреть доступные устройства можно в устройствах воспроизведения или в микшере громкости.

Установка собственной мелодии

В папке с установленным приложением необходимо заменить файл sound.wav на вашу собственную мелодию с таким же названием и форматом WAV.