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Отчет «События»

Отчет содержит информацию о событиях (напоминаниях о повторных звонках, отправке писем, встречах и др.) и клиентах, для которых они были созданы. С помощью фильтра Вы можете выбрать тип событий, статусы (выполнено/просрочено) и пользователей.

Отчет не отображается в интерфейсе сервиса, Вы можете только выгрузить его в Excel.

Отчет «События»

ВАЖНО: Вы можете открыть доступ к этому отчету менеджерам и разрешить им тем самым выгружать данные в Excel. Отметим, что менеджер будет видеть данные только по своим контактам.

Чтобы разрешить менеджерам выгружать отчет, в ниспадающем списке соответствующего пункта выберите нужных менеджеров.

Выгруженный отчет имеет следующий вид:

Отчет «События» - фото 2

Содержит следующие данные:

  • Дата наступления события
  • Время наступления события
  • Тип события
  • Комментарий, указанный при создании события
  • Клиент
  • Телефон
  • E-mail
  • Регион
  • Город
  • Адрес
  • Описание
  • Дата создания
  • Статус события: просрочено, выполнено или пустое, если дата события еще не наступила
  • Автор