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Видео о сервисе
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Требования для работы в сервисе
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Регистрация
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Начало работы
- Настройка номера телефона
- Подключение собственной АТС
- Рекомендуемые гарнитуры
- Настройка гарнитуры на компьютере
- Выбор режима звонка
- Настройка связи при WebRTC
- Настройка связи WebRTC в Mozilla Firefox
- Настройка связи при Веб-звонке
- Настройка режима Через SIP-телефон
- Настройка данных пользователя
- Изменение пароля
- Настройка данных счета
- Пополнение баланса
- Смена тарифа
- Информирование о снижении баланса
- Отчет по балансу
- Проекты (диалер)
- Работа с почтой
- Работа с командой
- Гостевой доступ
- Работа с базой контактов
- Теги
- Работа с дублями
- Создание сценария
- Настройка норм (KPI)
- Звонки и работа в сервисе
- Настройка входящих звонков
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Отчеты
- Отчеты
- Отчет «Нормы (KPI)»
- Отчет «Количество вызовов»
- Отчет «Результаты последних вызовов»
- Отчет «Активность менеджеров по часам»
- Отчет «Занятость сотрудников»
- Отчет «Входящие вызовы»
- Отчет «Результаты всех вызовов»
- Отчет «Выгрузка контактов»
- Отчет «События»
- Отчет «Взаимодействие с клиентами»
- Отчет «Результаты анкетирования»
- Отчет «Входящие заявки»
- Интеграции
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Проекты (диалер)
- Диалер. Работа по проектам.
Отчет «События»
Отчет содержит информацию о событиях (напоминаниях о повторных звонках, отправке писем, встречах и др.) и клиентах, для которых они были созданы. С помощью фильтра Вы можете выбрать тип событий, статусы (выполнено/просрочено) и пользователей.
Отчет не отображается в интерфейсе сервиса, Вы можете только выгрузить его в Excel.
ВАЖНО: Вы можете открыть доступ к этому отчету менеджерам и разрешить им тем самым выгружать данные в Excel. Отметим, что менеджер будет видеть данные только по своим контактам.
Чтобы разрешить менеджерам выгружать отчет, в ниспадающем списке соответствующего пункта выберите нужных менеджеров.
Выгруженный отчет имеет следующий вид:
Содержит следующие данные:
- Дата наступления события
- Время наступления события
- Тип события
- Комментарий, указанный при создании события
- Клиент
- Телефон
- Регион
- Город
- Адрес
- Описание
- Дата создания
- Статус события: просрочено, выполнено или пустое, если дата события еще не наступила
- Автор