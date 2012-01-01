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Битрикс24 → Скорозвон

Интеграцию из Битрикса в Скорозвон легко настроить, так как настройка осуществляется только на стороне Скорозона.

В Скорозвоне:

  1. Зайдите на ваш аккаунт в Скорозвоне Настройки - Интеграции - Битрикс24
  2. Выберите блок настройки Из Битрикс24 в сервис
  3. Введите название настройки 
  4. Выберите что передавать в сервис (лиды или сделки) и из какого этапа воронки
  5.  Укажите место добавления:
    • Сотрудник — выберите одного или группу сотрудников, между которыми будут распределяться лиды / сделки при передаче в Скорозвон.
    • Проект — выберите из списка проект или проект обзвона роботом , в который будут добавлены лиды / сделки для автоматического прозвона.
  6. Если хотите, чтобы при повторном перемещении сделки в настроенный этап, контакту совершался повторный звонок, установите галку в чекбоксе "Совершать звонок при повторном добавлении в проект"

Из Битрикс24 в сервис