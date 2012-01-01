Битрикс24 → Скорозвон
Интеграцию из Битрикса в Скорозвон легко настроить, так как настройка осуществляется только на стороне Скорозона.
В Скорозвоне:
- Зайдите на ваш аккаунт в Скорозвоне Настройки - Интеграции - Битрикс24
- Выберите блок настройки Из Битрикс24 в сервис
- Введите название настройки
- Выберите что передавать в сервис (лиды или сделки) и из какого этапа воронки
- Укажите место добавления:
- Сотрудник — выберите одного или группу сотрудников, между которыми будут распределяться лиды / сделки при передаче в Скорозвон.
- Проект — выберите из списка проект или проект обзвона роботом , в который будут добавлены лиды / сделки для автоматического прозвона.
- Если хотите, чтобы при повторном перемещении сделки в настроенный этап, контакту совершался повторный звонок, установите галку в чекбоксе "Совершать звонок при повторном добавлении в проект"