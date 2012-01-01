Интеграцию из Битрикса в Скорозвон легко настроить, так как настройка осуществляется только на стороне Скорозона.

В Скорозвоне:

Зайдите на ваш аккаунт в Скорозвоне Настройки - Интеграции - Битрикс24

Выберите блок настройки Из Битрикс24 в сервис

Введите название настройки

Выберите что передавать в сервис (лиды или сделки) и из какого этапа воронки

Укажите место добавления:

Сотрудник — выберите одного или группу сотрудников, между которыми будут распределяться лиды / сделки при передаче в Скорозвон.

Проект — выберите из списка проект или проект обзвона роботом , в который будут добавлены лиды / сделки для автоматического прозвона.