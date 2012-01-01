Настройка полей и доступа
Настраиваемые, или пользовательские поля позволяют создать карточку клиента с тем набором полей, который подходит именно для вашего бизнеса. Оператор во время звонка будет видеть всю необходимую информацию, которая поможет лучше продать или обслужить клиента. Или наоборот, узнать больше о клиенте и заполнить данные в карточке.
Настройка полей
1. Меню “Настроить поля” доступно в карточке (кнопка “⋮”) только сотруднику с ролью "создатель" или "администратор"
2. Настраивать можно поля для Контакта и Организации. Для этого воспользуйтесь переключателем.
3. Системные поля отображаются серыми. Они недоступны для редактирования и удаления. Поля ФИО, Название организации и Телефон недоступны для скрытия и изменения положения. Остальные системные поля можно скрывать и менять их очередность отображения в карточке.
💡 Для скрытия поля Телефон воспользуйтесь специальной функцией “Скрытие телефонных номеров”
4. Для добавление поля нажмите на кнопку “Добавить поле”, укажите его название и тип.
5. Измените расположение поля в карточке, чтобы оно было перед глазами оператора. Для этого зажмите левую клавишу мыши над иконкой с точками и перетащите поле в нужное место.
6. Для удаления поля нажмите на крестик.
Если поле еще не сохранено, то оно удалится сразу.
При удалении уже сохраненного поля
- оно не будет отображаться в карточке
- перестанет быть доступным в интеграциях, отчетах и при импорте контактов
- все данные, находящиеся в нём, будут удалены из сервиса без возможности восстановления
7. Изменить название поля можно в любой момент: только созданного или уже используемого.
8. Изменить тип поля можно только в момент создания. После сохранения изменить тип поля уже нельзя. Поэтому при создании поля подумайте, как вы будете загружать в него информацию и в какой тип поля планируете передавать данные, если используете интеграцию с amoCRM или Битрикс24.
💡 Важно, чтобы тип поля в Скорозвоне соответствовал типу поля в сторонней системе, например, Дата - Дата. Это позволит корректно передавать информацию.
9. Для полей с типом “Список” и “Множественный список” можно добавлять, удалять и редактировать варианты независимо от того, когда создано поле. При этом помните, что варианты удалятся из всех карточек без возможности восстановления.
Настройка доступа
1. Справа от названия и типа поля доступен блок с настройками прав доступа для ролей и групп пользователей.
2. Поля ФИО, Название организации и Телефон можно делать нередактируемыми, нажав на иконку с замком. Скрывать их нельзя. Это основные поля, необходимые для работы. При этом для скрытия поля Телефон можно воспользоваться функцией “Скрытие телефонных номеров”
3. Для всех остальных полей можно настраивать следующие свойства :
- редактируемое - пользователь может добавлять и изменять информацию в поле
- нередактируемое - информация в поле доступна только для чтения
- видимое - поле отображается в карточке пользователя
- скрытое - поле не отображается в карточке пользователя
4. Для изменения свойства поля нужно кликнуть на соответствующую иконку
5. Свойства поля можно настраивать независимо для:
- ролей: администратор и менеджер
- групп пользователей
- роль - группа: приоритет имеют настройки группы
- группа - группа: приоритет имеют разрешающие настройки группы
администратор состоит в группе “горячая линия” и “руководители”. При таких настройках он
- не может редактировать поле Название, т.к. во всех группах стоит запрет
- может редактировать поле Телефоны, т.к. приоритет у настройки группы
- видит и может редактировать поле Email, т.к. приоритет имеют разрешающие настройки группы
- не видит поле Сайт, т.к. во всех группах стоит скрытие. Соответственно, редактировать поле тоже не может
- видит, но не может редактировать поле Город в соответствии с настройками групп
6. Для сохранения настроек нажмите кнопку “Сохранить”. Для возврата в карточку - кнопку “Вернуться назад”.
Если вы внесли изменения в настройки, но не хотите сохранять, просто нажмите “Вернуться назад”.
Ограничения
Поиск по пользовательским полям не осуществляется