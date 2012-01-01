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Настройка полей и доступа

Настраиваемые, или пользовательские поля позволяют создать карточку клиента с тем набором полей, который подходит именно для вашего бизнеса. Оператор во время звонка будет видеть всю необходимую информацию, которая поможет лучше продать или обслужить клиента. Или наоборот, узнать больше о клиенте и заполнить данные в карточке.

Настройка полей

1. Меню “Настроить поля” доступно в карточке (кнопка “⋮”) только сотруднику с ролью "создатель" или "администратор"

01. Поля

2. Настраивать можно поля для Контакта и Организации. Для этого воспользуйтесь переключателем.

02. Контакт

3. Системные поля отображаются серыми. Они недоступны для редактирования и удаления. Поля ФИО, Название организации и Телефон недоступны для скрытия и изменения положения. Остальные системные поля можно скрывать и менять их очередность отображения в карточке.
💡 Для скрытия поля Телефон воспользуйтесь специальной функцией “Скрытие телефонных номеров

03. Системные

4. Для добавление поля нажмите на кнопку “Добавить поле”, укажите его название и тип.

04. Добавление

5. Измените расположение поля в карточке, чтобы оно было перед глазами оператора. Для этого зажмите левую клавишу мыши над иконкой с точками и перетащите поле в нужное место.

05. Изменение положения

6. Для удаления поля нажмите на крестик.

Если поле еще не сохранено, то оно удалится сразу.

При удалении уже сохраненного поля

  • оно не будет отображаться в карточке
  • перестанет быть доступным в интеграциях, отчетах и при импорте контактов
  • все данные, находящиеся в нём, будут удалены из сервиса без возможности восстановления
06. Удаление

7. Изменить название поля можно в любой момент: только созданного или уже используемого.

8. Изменить тип поля можно только в момент создания. После сохранения изменить тип поля уже нельзя. Поэтому при создании поля подумайте, как вы будете загружать в него информацию и в какой тип поля планируете передавать данные, если используете интеграцию с amoCRM или Битрикс24.
💡 Важно, чтобы тип поля в Скорозвоне соответствовал типу поля в сторонней системе, например, Дата - Дата. Это позволит корректно передавать информацию.

9. Для полей с типом “Список” и “Множественный список” можно добавлять, удалять и редактировать варианты независимо от того, когда создано поле. При этом помните, что варианты удалятся из всех карточек без возможности восстановления.


Настройка доступа

1. Справа от названия и типа поля доступен блок с настройками прав доступа для ролей и групп пользователей.

07. Настройка

2. Поля ФИО, Название организации и Телефон можно делать нередактируемыми, нажав на иконку с замком. Скрывать их нельзя. Это основные поля, необходимые для работы. При этом для скрытия поля Телефон можно воспользоваться функцией “Скрытие телефонных номеров

3. Для всех остальных полей можно настраивать следующие свойства :

  • редактируемое - пользователь может добавлять и изменять информацию в поле
  • нередактируемое - информация в поле доступна только для чтения
  • видимое - поле отображается в карточке пользователя
  • скрытое - поле не отображается в карточке пользователя

4. Для изменения свойства поля нужно кликнуть на соответствующую иконку

5. Свойства поля можно настраивать независимо для:

  • ролей: администратор и менеджер
  • групп пользователей
При пересечении настроек для сотрудника
  • роль - группа: приоритет имеют настройки группы
  • группа - группа: приоритет имеют разрешающие настройки группы
Например, 
08. Приоритет настроек

администратор состоит в группе “горячая линия” и “руководители”. При таких настройках он

  • не может редактировать поле Название, т.к. во всех группах стоит запрет
  • может редактировать поле Телефоны, т.к. приоритет у настройки группы
  • видит и может редактировать поле Email, т.к. приоритет имеют разрешающие настройки группы
  • не видит поле Сайт, т.к. во всех группах стоит скрытие. Соответственно, редактировать поле тоже не может
  • видит, но не может редактировать поле Город в соответствии с настройками групп
09. Карточка

6. Для сохранения настроек нажмите кнопку “Сохранить”. Для возврата в карточку - кнопку “Вернуться назад”.
Если вы внесли изменения в настройки, но не хотите сохранять, просто нажмите “Вернуться назад”.


Ограничения

Поиск по пользовательским полям не осуществляется