8 800 333 97 02 Звонок бесплатный
8 800 333 97 02 Звонок бесплатный

Добавление контакта в базу

Перейдите во вкладку «Прозвон». Нажмите кнопку «Добавить» и выберите сущность добавления: Организацию или Контакт.

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Заполните поля выбранной сущности в открывшемся окне и нажмите на «Сохранить».

Карточка создания Организации

Карточка организации

Карточка создания Контакта

Карточка контакта

Добавленные сущности Вы сможете найти на последней странице вкладки «Прозвон».