Перейдите во вкладку «Прозвон». Нажмите кнопку «Добавить» и выберите сущность добавления: Организацию или Контакт.

Заполните поля выбранной сущности в открывшемся окне и нажмите на «Сохранить».

Карточка создания Организации





Карточка создания Контакта





Добавленные сущности Вы сможете найти на последней странице вкладки «Прозвон».