Загрузка из файла

1. Загружать данные в настроенные поля можно через вкладку Контакты → Загрузить.

2. В списке отображаются все поля независимо от их свойств. Поля разделены по сущностям (контакт или организация), в которым они относятся





3. При полном совпадении названия поля в сервисе с названием столбца в загружаемом файле автоматически проставляется соответствие. Поэтому удобнее заранее правильно называть столбцы в файле

4. 💡 Важно: при импорте учитывается тип поля и загружается только те данные, которые соответствуют типу. Например, в поле с типом “число” нельзя загрузить текстовые данные. В поля с типом “список” или “множественный список” добавятся только те значения, которые вы предварительно настроили в сервисе.





Загрузка из заявок с сайта

Если у вас подключена интеграция, которая забирает заявки с вашего сайта через e-mail, то вы можете указать соответствия с настроенными вами поля. В результате, когда клиент оформит заявку на вашем сайте и укажет, что ему нужна трехкомнатная квартира площадью 80 квадратных метров, то эта информация сразу попадёт в нужные поля:

объект: квартира

количество комнат: 3

площадь: 80





Загрузка по API

Вы можете загружать лиды и информацию в настраиваемые поля через API. Для этого воспользуйтесь документацией.





Загрузка из Битрикс24 и amoCRM

Мы еще не реализовали возможность выбора полей и настройки соответствий для контактов и лидов, которые вы импортируете в Скорозвон из amoCRM и Битрикс24. Если вам нужна такая возможность, то можете написать нам на welcome@skorozvon.ru. Так мы будем понимать, что для вас это, действительно, важно:)

