Для подключения услуги «Заявки с E-mail» перейдите в Кабинет (Имя пользователя) → Настройки → Интеграции.
Настройка учётной записи
Укажите «Имя учётной записи». Выберите «Ваш почтовый сервер» и укажите логин и пароль для подключения «Скорозвона» к вашей почте. При поступлении на ваш E-mail новых писем, в «Скорозвоне» будут создаваться соответствующие контакты (лиды) с заполненными полями из тела письма.
Проверка почты
Укажите периодичность проверки почты. Если ежедневно вам поступает большое количество заявок, которые необходимо обрабатывать мгновенно, укажите минимальную периодичность проверки почты — 1 минуту. Если же писем поступает мало, и скорость ответа не важна, то значение можно увеличить.
Фильтрация сообщений
Для обработки только определённых писем настройте фильтр.
Что создавать в сервисе
Укажите, что создавать в сервисе при поступлении новой заявки.
Соответствие полей
Необходимо настроить соответствие между сервисом «Скорозвон» и текстом письма: какие данные должны загружаться из письма клиента в соответствующие поля карточки контакта в сервисе «Скорозвон».
Например, при следующем содержании письма
В сервисе будет сформирован следующий лид:
В чью базу добавлять лиды
Выберите сотрудников, в базу которых будут добавлены лиды. При выборе более одного сотрудника дополнительно укажите правило распределения лидов между ними.
Нажмите «Сохранить».
Особенности