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Отключение гостевого аккаунта

Нажмите «Отключить» на главной странице настроек гостевого доступа.

Отключение гостевого аккаунта

Важно! При отключении гостевого доступа все гостевые аккаунты будут удалены.